Piątek, 14 listopada 2025 r. 
Dzień Zwierzaka w Galerii Gryf. Wsparcie dla schroniska

Data publikacji: 14 listopada 2025 r. 10:21
Ostatnia aktualizacja: 14 listopada 2025 r. 10:50
Dzień Zwierzaka w Galerii Gryf. Wsparcie dla schroniska
 

W sobotę 15 listopada Galeria Gryf przy ul. Wiosennej organizuje Dzień Zwierzaka. To okazja, aby porozmawiać z wolontariuszami szczecińskiego schroniska, na temat procedury adopcji, czy sposobów wsparcia placówki, wziąć udział w kreatywnych warsztatach i poznać zasady udzielania pierwszej pomocy przedweterynaryjnej. Wydarzenie potrwa w godz. 11-16.

Od tygodnia w galerii prowadzona jest zbiórka darów dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie. Jeszcze do soboty do specjalnego kosza wystawionego na pasażu centrum można przekazać: suchą i mokrą karmę bezzbożową z wysoką zawartością mięsa, legowiska ortopedyczne dla starych psów, zabawki dla psów i kotów.

(K)

 

