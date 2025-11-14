Dzień Zwierzaka w Galerii Gryf. Wsparcie dla schroniska

W sobotę 15 listopada Galeria Gryf przy ul. Wiosennej organizuje Dzień Zwierzaka. To okazja, aby porozmawiać z wolontariuszami szczecińskiego schroniska, na temat procedury adopcji, czy sposobów wsparcia placówki, wziąć udział w kreatywnych warsztatach i poznać zasady udzielania pierwszej pomocy przedweterynaryjnej. Wydarzenie potrwa w godz. 11-16.

Od tygodnia w galerii prowadzona jest zbiórka darów dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie. Jeszcze do soboty do specjalnego kosza wystawionego na pasażu centrum można przekazać: suchą i mokrą karmę bezzbożową z wysoką zawartością mięsa, legowiska ortopedyczne dla starych psów, zabawki dla psów i kotów.

