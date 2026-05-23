Dzień Wyszywanki. Wzory, które nas łączą [GALERIA]

Pod takim hasłem przebiegał w SP-20 na Pomorzanach festyn integracyjny popularyzujący kulturę ludową Polski i Ukrainy. Na Ukrainie od roku 2007 obchodzony jest Dzień Wyszywanki, czyli tradycyjnej, wyszywanej koszuli.

REKLAMA

Dzień Wyszywanki obchodzony jest co roku w trzeci czwartek maja. Święto ma na celu promowanie tradycyjnej haftowanej koszuli jako znaku ukraińskiej historii oraz narodowej tożsamości. Dziś, gdy na Ukrainie trwają działania wojenne, Dzień Wyszywanki jest podkreśleniem kultury, pamięci i tożsamości naszych wschodnich sąsiadów.

Wyszywanka jest rodzajem haftu na koszuli z samodziałowego płótna, utkanego na domowym warsztacie tkackim. Haft na koszuli, wykonany zwykle metodą haftu krzyżykowego, posiada wiele lokalnych wariantów i kolorów, różniących się w zależności od regionu geograficznego. Wyszywanki różnią się także w wersji damskiej i męskiej.

Wyszywanka jest tradycyjnym strojem Ukraińców i Białorusinów. W Polsce występuje m.in. w rejonie Hrubieszowa i Tomaszowa Lubelskiego. Ma wspólne pochodzenie z haftowanymi koszulami innych narodów słowiańskich Europy Wschodniej i Europy Środkowej.

Podczas szkolnego festynu mogliśmy obejrzeć bogaty program artystyczny w wykonaniu uczniów i ich opiekunów. Wszyscy występowali w strojach ludowych.

Tekst i foto Krzysztof ŻURAWSKI

REKLAMA