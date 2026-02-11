Dzień numeru alarmowego 112. Milion telefonów przy Wałach Chrobrego

Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112 w Urzędzie wojewódzkim w Szczecinie. Fot. Dariusz Gorajski

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 przypadający 11 lutego, to w Szczecinie czas podsumowań intensywnego roku w Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Choć dla większości z nas to tylko trzy cyfry na klawiaturze, za każdym połączeniem stoi operator, który w kilka sekund musi ocenić skalę zagrożenia. Skala operacji w naszym regionie jest ogromna, a statystyki pokazują, że szczecińskie centrum pracuje niemal bez przerwy.

REKLAMA

​Jak wskazuje Piotr Pieleszek z Centrum Prasowego Urzędu Wojewódzkiego, w 2025 r. nasi operatorzy numeru alarmowego 112 odebrali blisko 970 tysięcy połączeń, z czego większość – 58 proc. stanowiły zgłoszenia niezasadne. To ogromna liczba, która pokazuje, jak bardzo mieszkańcy polegają na tym systemie, choć nie każde wybranie numeru wiąże się z realnym niebezpieczeństwem. Mimo tak dużej liczby pomyłek operatorzy musieli profesjonalnie przesiać te sygnały, aby wyłonić blisko 400 tysięcy zgłoszeń faktycznie wymagających interwencji służb.

- Z tej puli - najwięcej – ponad 164 tys. przekazaliśmy do policji, a ponad 154 tys. do zespołów ratownictwa medycznego - wylicza Piotr Pieleszek. - 20 tys. zgłoszeń trafiło do Państwowej Straży Pożarnej. To bardzo zbliżone statystyki do tych z 2024 roku.

Współczesna praca szczecińskiego CPR to jednak nie tylko rozmowy głosowe, ale i automatyka.

- Z systemu eCall w 2025 r. nasi operatorzy odebrali w sumie 2085 połączeń – informuje P. Pieleszek. - Niestety, technologia nie rozwiąże problemu ludzkiej niefrasobliwości. Fakt, że ponad pół miliona połączeń pod 112 w minionym roku było niezasadnych, dobitnie pokazuje, że praca operatorów, którzy są na pierwszej linii, pozwala kierować do służb tylko te zgłoszenia, które potrzebują pilnych działań. Bez ich czujności systemy poszczególnych służb mogłyby zostać sparaliżowane przez przypadkowe telefony.

Właśnie dlatego w dniu swojego święta operatorzy numeru alarmowego życzą sobie najczęściej mniej dzwoniących z niemądrymi żartami, którzy niepotrzebnie obciążają linię 112 i zajmują czas. To proste życzenie stanowi najlepsze podsumowanie wyzwań, z jakimi każdego dnia mierzą się pracownicy przy Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

(dg)

REKLAMA