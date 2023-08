Dzień Niepodległości Ukrainy. Kiermasz i przemarsz w proteście

Czym

2023-08-24 21:51:22

Czym jesteście , że próbujecie zakłócić uroczystość , przyjęliśmy w potrzebie , daliśmy schronienie , są innymi niż ci co sprowadziła Merkel do Niemiec a teraz mają problem tzn Polak i Ukraina jesteśmy jednymi tymi co są zagrożeni ze strony Rosji Putina i Białorusi Łukaszenki . Chwała Ukrainie , Chwała Polsce .