Dzień kota i wystawa rasowców w Kaskadzie

W szczecińskiej galerii handlowej Kaskada w sobotę 4 lutego odbywa się wystawa kotów rasowych. Wielbiciele tych zwierząt mogą podziwiać ponad 40 okazów różnych ras. Wydarzenie ma również charakter charytatywny, bowiem jego organizatorzy chcą przy okazji wesprzeć bezdomne i potrzebujące koty.

Organizatorem wystawy, promowanej również pod nazwą "Dzień Kota w Kaskadzie", jest Stowarzyszenie Miłośników Kotów Cat Club Pomerania Szczecin.

- Wielokrotnie organizujemy takie pokazy kotów rasowych, gdzie przyjeżdżają do nas hodowcy z różnych zakątków Polski - mówi Maciej Cabaj, prezes stowarzyszenia. - Pokazy mają na celu promowanie kotów rasowych. Próbujemy jednocześnie znaleźć dla kotów wolno żyjących nowe domy.

Maciej Cabaj podkreśla, że organizacja bardzo często promuje hasło: "Nie kupuj, adoptuj". Nie jest to też pierwsze tego typu wydarzenie w Szczecinie. Cat Club Pomerania regularnie pokazuje i wystawia koty, jednoczy miłośników tych zwierząt a także współpracuje z grupami, które pomagają bezdomnym zwierzętom. Jednym z ostatnich pokazów - Świąteczny Pokaz Kotów Rasowych 2022 - odbywał się w grudniu przy współpracy z DK Słowianin.

Podczas wydarzenia stoisko prowadzą wolontariuszki ze Stowarzyszenia Społeczno-Ekologicznego Zwierzęcy Telefon Zaufania. Chętni mogą wesprzeć organizację datkiem, a zebrane środki zostaną przeznaczone na pomoc potrzebującym zwierzętom. Jednocześnie, promowano akcję pt.: "Szczur czy kot" zachęcającą do większej akceptacji kotów w piwnicach i na podwórkach. To one właśnie okazują się bardzo przydatne przy naturalnym pozbywaniu się gryzoni.

Na sobotnim pokazie w Kaskadzie zaprezentowano ponad czterdzieści kotów takich ras, jak na przykład: Sfinks, Ragdoll, Maine Coon, Brytyjskie i wiele innych. Przepiękne koty można nie tylko obejrzeć, ale nawet pogłaskać albo zrobić sobie z nimi zdjęcie. Hodowcy chętnie odpowiadają też na pytania dotyczące konkretnych ras.

Nie zabrakło dodatkowych atrakcji, między innymi tych dedykowanych dzieciom (np. malowanie twarzy, gadżety z kotami), przygotowano również konkursy z nagrodami. Miłośnicy kotów mogą też zaopatrzyć się w karmę i akcesoria dla futrzaków przy specjalnie przygotowanych stoiskach. Impreza trwa do godz. 18. ©℗

(aj)