Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Razem na Jasnych Błoniach [GALERIA]

W programie spotkania na Jasnych Błoniach była wystawa prac osób z niepełnosprawnością intelektualną, zabawy i konkursy oraz atrakcje kulinarne. Fot. Dariusz Gorajski

Majowe spotkanie na Jasnych Błoniach to już szczecińska tradycja. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) po raz kolejny zorganizowało Dzień Godności – wydarzenie o charakterze otwartym i integracyjnym, które podkreśla obecność osób z niepełnosprawnością intelektualną w przestrzeni społecznej miasta.

Mimo niepewnej pogody na Jasnych Błoniach przygotowano stoiska oraz przestrzeń spotkań dla uczestników i mieszkańców. Program obejmował zarówno część rekreacyjną, jak i prezentację działalności stowarzyszenia. Obok oferty gastronomicznej, w której znalazły się m.in. grill i tradycyjne przekąski, istotnym elementem była wystawa prac uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Zaprezentowano rękodzieło powstające w pracowniach, w tym wyroby ceramiczne, tekstylne oraz dekoracyjne, które pokazują zakres działań i umiejętności rozwijanych przez uczestników.

Wydarzenie otworzyli przedstawiciele samorządu oraz instytucji współpracujących ze stowarzyszeniem, odnosząc się do znaczenia współpracy i obecności osób z niepełnosprawnością intelektualną w życiu publicznym.

- Świętujmy dzisiejszy dzień godności. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych jesteśmy razem i wspieramy się. To dowód na to, że szczecińska wspólnota potrafi być solidarna bez względu na okoliczności - mówił wicewojewoda Dawid Krystek.

Prof. Beata Bugajska, pełnomocniczka prezydenta ds. równego traktowania, zwróciła uwagę na szerszy kontekst tego dnia:

- Godność nie ma granic. Powinniśmy każdego dnia o niej pamiętać wobec wszystkich ludzi, a szczególnie wobec tych, którzy potrzebują wsparcia - podkreślała.

Barbara Jaskierska, wieloletnia przewodnicząca szczecińskiego koła PSONI, od lat zaangażowana w działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną odniosła się do codziennych doświadczeń środowiska:

- Mamy wokół siebie ogrom przyjaźni i ludzi, którzy rozumieją nasz problem życiowy, bo jest to problem - mówiła. - Nie ma się co okłamywać, że wszyscy jesteśmy zawsze zdrowi i szczęśliwi.

Podkreśliła także wieloletnią ciągłość organizacji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz znaczenie współpracy i wsparcia ze strony instytucji i lokalnej społeczności.©℗

