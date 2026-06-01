Dzień Dziecka „w Kotlince”. Zabawa w plenerze [GALERIA]

Dla naszych milusińskich to chyba jeden z najprzyjemniejszych dni w roku kiedy my dorośli organizujemy dla nich niezliczoną ilość różnorodnych niespodzianek.

Kotlinka to zagłębienie terenu, w którym zające szaraki mogą się schować przed drapieżnikami lub na krótki odpoczynek. Tak też nazywa się obiekt edukacyjno-przyrodniczy i rekreacyjny, który jest własnością Koła Łowieckiego „Szarak” Szczecin.

Tym razem myśliwi udostępnili swoją posiadłość Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Stepnickiej, które to wraz z Radą Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stepnicy oraz Samorządem Uczniowskim przygotowali plenerową zabawę dla najmłodszych. Do przygotowania imprezy włączyli się myśliwi oraz Pracownicy Nadleśnictwa Goleniów z przygotowanym stoiskiem i wieloma konkursami w formie gier planszowych z rozpoznawania różnych gatunków zwierząt i ptaków.

Konkursy z nagrodami, słodki poczęstunek i moc pysznej zabawy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska z elementami do wykonywania prac plastycznych. Największe jednak powodzenie miała gra w przeciąganie liny, w której uczestniczyli wszyscy, zarówno dzieci, jak i dorośli. Rywalizacja przy linie musiała być wielokrotnie powtarzana i wszystkim ciągle było mało. Poza słodkim poczęstunkiem nie zabrakło też ogniska, pieczenia kiełbasek oraz bigosu, którego sześćdziesiąt litrów zniknęło w mgnieniu oka.

Tekst i fot. Dariusz R. JANOWSKI

