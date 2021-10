Dziękujemy. Bądźcie zawsze z nami!

Czas szybko leci. „Kurier Szczeciński” kończy właśnie 76 lat! Pierwszy numer najstarszego, największego i najbardziej poczytnego dziennika w Szczecinie nosi datę 7-8 października 1945 roku. Część szczecińskich ulic zawalonych było jeszcze gruzami, zarząd nad zniszczonym portem przejęła Armia Czerwona, w mieście przebywało wówczas jeszcze wielu niemieckich mieszkańców, napływały kolejne fale „repatriantów”. Przed polską tworzącą się administracją piętrzyły się wyzwania. Trzeba było przywrócić normalność w zniszczonym mieście. Temu też miał służyć pierwszy w Szczecinie dziennik w języku polskim.

W redakcyjnym „wstępniaku” zatytułowanym „Od Redakcji” możemy przeczytać: „Wydając pierwszy numer „Kuriera Szczecińskiego” - pisma codziennego - jesteśmy szczęśliwi, że udziałem naszym stał się zaszczytny obowiązek pracy dla ojczyzny i społeczeństwa na krańcach najbardziej na zachód wysuniętych”.

Na ostatniej stronie pierwszego „Kuriera” pojawiły się ogłoszenia - znak, że drobna przedsiębiorczość zaczyna odżywać. Firma „M. Różycki przy ul. Wielkopolskiej 25, dawniej Deutsche Str. 25 oferowała pastę do obuwia, środki do czyszczenia, barwnik do tkanin”. W innym miejscu „Magazyn Bielizny Damskiej polecał bieliznę, pończoszki, trykotarze”. Pod spodem reklamowała się „Restauracja Przystań, śniadania, obiady kolacje oraz codzienny koncert”.

Świat się zmienił, ale nie zmieniło się to, że nadal czujemy się potrzebni mieszkańcom dzisiejszego, nowoczesnego, coraz piękniejszego Szczecina, Pomorza Zachodniego i - dzięki naszemu portalowi 24kurier.pl - naszym rodakom i sympatykom w każdym niemal miejscu na świecie.

Pierwszym wydawcą gazety była Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”. Od 1951 r. wydawanie dziennika przejęła Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa”, a w 1973 r. RSW „Prasa-Książka-Ruch”. Po likwidacji RSW w 1990 r. tytuł przekazano Szczecińskiej Spółdzielni Wydawniczej „Kurier Press”. Członkami spółdzielni zostali pracownicy „Kuriera Szczecińskiego”. Pod koniec lat 90. spółdzielnia została postawiona w stan likwidacji i na jej bazie powstała Spółka z o.o. „Kurier Szczeciński”, która rozpoczęła działalność z dniem 1 stycznia 2000 roku. Udziałowcami spółki (właścicielami „Kuriera Szczecińskiego”) zostały wszystkie osoby, które w momencie przekształcenia były członkami spółdzielni. „Kurier” odrzucił oferty przejęcia złożone przez międzynarodowe koncerny prasowe, które zakupiły większość tytułów prasy regionalnej w Polsce, odkupione następnie przez Orlen. Pozostaliśmy ostatnią niezależną gazetą regionalną w zachodniej Polsce.

Urodziny to też okazja, by podziękować tym, dla których piszemy i informujemy, dla których staliśmy się informacyjnym chlebem powszednim. Drodzy Czytelnicy, dziękujemy! Zostańcie z nami.

Wszystkiego najlepszego!

Roman Ciepliński

Redaktor Naczelny „Kuriera Szczecińskiego”