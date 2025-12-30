Dzieje się na budowie SDS. Nowy basen i hala coraz bliżej

W niecce basenowej trwa instalacja przegrody

Prace na budowie nowego SDS są coraz bardzie zaawansowane i oddanie obiektu do użytku w połowie 2026 roku jest jak najbardziej realne. Widoczne jest to w hali sportowej i części basenowej inwestycji.

Nowy Szczecińskim Domu Sportu wygląda już prawie na gotowy. Na trybunach hali montowane są krzesełek, a równocześnie prowadzone są prace wykończeniowe. Obejmują one malowanie, montaż sufitów podwieszonych, balustrad, okładzin ceramicznych, wykładzin PCV oraz drzwi.

Duże zmiany widać także w części basenowej, gdzie oprócz montażu siedzisk realizowane są prace związane z instalacją przegrody basenowej, montażem membrany izolacyjnej niecki i układaniem płytek w korycie przelewowym. Równolegle postępują prace instalacyjne. Montowane są systemy elektryczne, teletechniczne i sanitarne, w tym urządzenia technologii basenowej, wentylacji, klimatyzacji oraz węzłów cieplnych. Na zewnątrz kontynuowane są roboty drogowe.

W ramach inwestycji powstaje nowy 30 m basen oraz hala sportowa dostosowana do współczesnych wymogów licencyjnych. Będzie wyższa i większa niż dotychczasowa. Dzięki dużej kubaturze, oprócz rozgrywek sportowych będzie można w niej organizować wydarzenia w postaci koncertów. W budynku znajdą się również dwie sale bokserskie, a także zaplecze szatniowo-socjalne. Obiekt zostanie wyposażony ponadto w trybuny dla widowni. W nową zabudowę wkomponowane zostaną elementy po starym obiekcie. Koszt inwestycji to blisko 109 mln zł brutto.(woj)

