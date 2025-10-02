Dzieciństwo pod znakiem nadziei

Kacperek potrzebuje stałej i intensywnej rehabilitacji, opieki wielu specjalistów, leków. Bardzo ważne są też cykliczne wyjazdy do kliniki w Belgii, gdzie ma szansę na terapię, która przedłuży jego życie i poprawi jego funkcjonowanie.

W najbliższy piątek, 3 października, na terenie przedszkola SENSE przy ulicy Miodowej 55 w Szczecinie odbędzie się bardzo ważne wydarzenie. W godzinach od 16.40 do 18.30 szkolne podwórko wypełni się muzyką, śmiechem i dziecięcą radością. Jednak tym razem to nie tylko zabawa – to wspólny, głęboki gest solidarności z małym Kacprem, którego codzienność to walka z chorobą.

Adresatem tego wsparcia jest pięcioletni Kacper Stasiuk z Polic. To dziecko pełne życia, uśmiechu i niewinnej radości, które każdego dnia mierzy się z wyzwaniami, o których wielu dorosłych wolałoby nie słyszeć. Kacper urodził się zdrowy, nic nie zapowiadało dramatu. Dopiero gdy miał cztery lata, zaczęły pojawiać się niepokojące sygnały. Najpierw diagnoza autyzmu – trudna, ale dająca nadzieję, że odpowiednia terapia pozwoli mu odnaleźć się w świecie. Jednak prawdziwy cios spadł chwilę później.

Po zwykłej infekcji grypowej chłopiec nagle przestał chodzić. Płacz z bólu, ciągnięta nóżka, bezsilność lekarzy i niepokój rodziny. Tydzień w szpitalu, badania genetyczne i słowa, które zmieniają całe życie – dystrofia mięśniowa Duchenne’a. To choroba rzadka, nieuleczalna, postępująca. Z czasem odbiera mięśnie, siłę, samodzielność, a w końcu – życie.

Od tamtej chwili każdy dzień to walka. Walka o sprawność, o każdy oddech, o odrobinę dzieciństwa bez cierpienia. Kacper przyjmuje sterydy, leki wspomagające serce, potrzebuje intensywnej i regularnej rehabilitacji. Konieczne są też wyjazdy do kliniki w Belgii, gdzie ma szansę na terapię spowalniającą chorobę. Wszystko to daje nadzieję, ale wiąże się z ogromnymi kosztami, które przekraczają możliwości jednej mamy, samotnie wychowującej dziecko.

Dlatego właśnie powstał „Festyn z sensem”. Wszyscy, którzy tego dnia odwiedzą przedszkole SENSE, będą mogli wesprzeć Kacpra i jego rodzinę. Na gości czekać będą płatne atrakcje i zabawy dla dzieci i dorosłych, stoiska ze słodkościami przygotowanymi przez rodziców i przyjaciół, symboliczne upominki i rękodzieło, które będzie można zabrać do domu jako pamiątkę tego wyjątkowego dnia.

Każda złotówka zebrana podczas festynu zostanie przeznaczona na leczenie, rehabilitację i codzienne potrzeby Kacpra. To wydarzenie jest czymś więcej niż tylko spotkaniem społeczności. To dowód, że w trudnych chwilach ludzie potrafią jednoczyć się we wspólnym celu. To wyciągnięta dłoń do chłopca, którego życie dopiero się zaczyna, a który już teraz toczy nierówną walkę o każdy dzień.

Być może nie da się zmienić przebiegu choroby, ale można sprawić, że Kacper nie będzie w tej walce samotny. Można podarować mu dzieciństwo z uśmiechem, rehabilitację, która da szansę na dłuższą sprawność, i nadzieję, że jutro będzie lepsze niż dziś.

Kacpra można również wesprzeć za pośrednictwem zbiórki: https://www.siepomaga.pl/kacper-stasiuk

(K)