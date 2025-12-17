Dzieci wyróżniły prof. Monikę Niewiadomską. Drugi w tym roku Order Uśmiechu dla Szczecina [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

Po raz drugi w tym roku Order Uśmiechu trafił do Szczecina. Po wcześniejszym uhonorowaniu Zygmunta Pyszkowskiego, do grona kawalerów i dam jedynego na świecie międzynarodowego odznaczenia przyznawanego dorosłym przez dzieci dołączyła dr Monika Niewiadomska, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego. Uroczystość wręczenia orderu odbyła się w murach Uniwersytetu Szczecińskiego i miała wyjątkowo wzruszający charakter.

Order Uśmiechu to szczególne wyróżnienie – przyznawane wyłącznie na wniosek dzieci osobom, które swoją postawą, empatią i codzienną pracą realnie wpływają na poprawę ich życia. W przypadku prof. Moniki Niewiadomskiej inicjatorami wniosku byli wychowankowie Krajowego Towarzystwa Autyzmu, z którym laureatka związana jest od ponad 10 lat.

– To nie jest zwykły order. My go nie wręczamy masowo – my go nadajemy. Każdy z nich jest osobną historią dobra – podkreślał podczas uroczystości Marek Michalak, kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. – Szczecin w tym roku już po raz drugi znalazł się na mapie Orderu Uśmiechu. To pokazuje, jak wiele jest tu osób, które dzieci potrafią dostrzec i docenić.

Jak przypomniał Michalak, Order Uśmiechu został zaprojektowany niemal 60 lat temu przez dziewięcioletnią Ewę Chrobak z Ustronia i do dziś zachował swoją niezmienną symbolikę. Laureaci są pasowani czerwoną różą, a następnie – zgodnie z tradycją – muszą wypić z uśmiechem sok z cytryny.

Dr Monika Niewiadomska od lat łączy pracę naukową z praktycznym wsparciem dzieci, w szczególności dzieci w spektrum autyzmu. Prowadzi zajęcia terapeutyczne, w tym dogoterapię, tworzy autorskie programy wspierające rozwój najmłodszych, a jednocześnie kształci studentów – przyszłych nauczycieli, terapeutów i pedagogów.

- Ten order jest dla mnie wyjątkowy, bo pochodzi od dzieci. A uśmiech to coś, co w naszej pracy pojawia się każdego dnia – zwłaszcza podczas zajęć z dogoterapii – mówiła wzruszona laureatka. – Za tym wyróżnieniem stoi cały zespół ludzi: terapeuci, pedagodzy, nauczyciele i pracownicy, którzy wspólnie tworzą dzieciom bezpieczną i pełną ciepłą przestrzeń.

Decyzją Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu z 28 czerwca 2025 roku Monika Niewiadomska została 1094. Damą Orderu Uśmiechu na świecie. To jednocześnie pierwszy Order Uśmiechu przyznany pracownikowi Uniwersytetu Szczecińskiego i kolejny dowód na to, że Szczecin staje się miastem szczególnie bliskim idei dziecięcej wdzięczności, dobra i empatii.

(dg)

