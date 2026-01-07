Dyżury biura RPO w Szczecinie i Koszalinie

Fot. Anna Gniazdowska

W czwartek 8 stycznia w godzinach 10-15 przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich będzie przyjmował interesantów w siedzibie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie. Tego samego dnia w godzinach 11.30-14 przedstawiciel Biura RPO będzie przyjmował interesantów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7.

REKLAMA

Można przyjść osobiście i zgłosić swoją sprawę, złożyć pisemny wniosek lub uzyskać informację prawną, jak również skonsultować sprawę już prowadzoną przez Biuro RPO.

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania. Bada, czy na skutek działania lub zaniechania organów władzy publicznej nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej oraz czy nie doszło do aktów dyskryminacji. Więcej na temat kompetencji RPO https://bip.brpo.gov.pl

(K)

REKLAMA