Dyżurowała nadinspektor z Państwowej Inspekcji Pracy. Nasi Czytelnicy pytali o sezonowe zatrudnienie i urlopy

Przy redakcyjnym telefonie dyżurowała w czwartek (24 czerwca) nadinspektor Karolina Zysk z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie. Nasi Czytelnicy pytali między innymi o to, jak powinna wyglądać umowa sporządzona przy zatrudnieniu do prac sezonowych, czy szef może odmówić urlopu w miesiącach letnich, ile potrzeba łącznie dni wypoczynku, by otrzymać refundację wczasów z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Nadinspektor Karolina Zysk rozwiewała także inne wątpliwości pracowników np. kwestie dodatkowych urlopów osób niepełnosprawnych czy pozbawienie pracowników przewozów dotychczas zagwarantowanych zapisami w zakładowym układzie zbiorowym.

Pełna relacja z gorącej linii ukaże się w papierowym wydaniu "Kuriera Szczecińskiego" i na naszej stronie internetowej we wtorek, 29 czerwca.

