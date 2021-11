Dyskutują o odpadach w Kołobrzegu

Kołobrzescy urzędnicy zastanawiają się, jaką metodę naliczania opłat za wywóz śmieci wybrać. Spośród czterech możliwości wytypowali dwie.

Jedna to opłata zależna od ilości zużytej wody. Druga to metoda mieszana od zużytej wody dla domów jednorodzinnych i powierzchni mieszkania w przypadku budynków wielorodzinnych. Dlaczego te, a nie inne metody są brane pod uwagę? To efekt spotkań, jakie prezydent miasta Anna Mieczkowska odbyła ze wszystkimi klubami Rady Miasta. Niestety, mimo wytężonych prac nie udało się wypracować jednakowego stanowiska. To dość trudna sytuacja, bo na najbliższą sesję Rady Miasta może trafić tylko jeden projekt uchwały w tej sprawie. Z tego powodu władze Kołobrzegu wystąpiły z wnioskiem do przewodniczącego Rady Miasta o zwołanie wspólnego posiedzenia komisji komunalnej i komisji budżetowej. Anna Mieczkowska ma nadzieję, że w trakcie takiego spotkania radni wypracują wspólne stanowisko, które będzie najlepsze dla kołobrzeżan.

– Szczególną trudność przysparza nam, włodarzom gmin turystycznych, wybór takiej metody, która pozwoliłaby na objęcie apartamentów i podmiotów oraz osób fizycznych, które wynajmują turystom kwatery prywatne. Metoda, która doskonale się sprawdziła, była stosowana w Kołobrzegu. To ryczałt i odpłatność od wody. Niestety Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała ją i wskazała, że musimy podjąć nową uchwałę – wyjaśnia konieczność ponownego wypracowania metody prezydent Anna Mieczkowska, zachęcając mieszkańców do wyrażania opinii w tej kwestii.

Obsługa systemu wywożenia i zagospodarowania odpadów komunalnych pochłonie w przyszłym roku 20 mln zł. ©℗

