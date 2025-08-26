Dyskusja wokół Krajowego Planu Odbudowy. PiS chce listy beneficjentów

Politycy PiS przekonywali we wtorek, że za ich rządów pieniądze z UE dzielono w sposób „jasny, transparentny, widoczny”. Fot. Alan Sasinowski

Zachodniopomorscy politycy Prawa i Sprawiedliwości uważają, że środki z Krajowego Planu Odbudowy są wydawane w sposób nieprzejrzysty. I na fali dyskusji o KPO zwrócili się do marszałka województwa Olgierda Geblewicza o upublicznienie listy wszystkich beneficjentów, którzy od 2005 roku otrzymali unijne wsparcie za pośrednictwem samorządu.

Niedawno kontrowersje wzbudziły niektóre transfery z KPO dla branży hotelarsko-gastronomicznej. Teraz pod lupą znalazły się przelewy dla ludzi kultury.

- „Przestrzeń kultury lesbijskiej” - 71 tys. zł. „Poparzeni kawą 3” - spółka, która powstała dawno po Covidzie, a pieniądze miały być dla tych, którzy ucierpieli w czasie Covidu. To dziennikarze i osoby związane z władzą. Dostali 135 tys. zł. Fundacja „Liberte”, która w kampanii wspierała Rafała Trzaskowskiego, dostała 298 tys. zł. - wyliczał podczas wtorkowej konferencji prasowej dotacje, które budzą jego sceptycyzm, Artur Szałabawka.

Polityk w trybie interwencji poselskiej domaga się od marszałka listy wszystkich beneficjentów unijnych środków z ostatnich 20 lat. Uważa, że będzie to dobre dla transparentności. Artur Szałabawka podejrzewa, że tak jak do nieprawidłowości dochodzi teraz, tak mogło dochodzić w poprzednich latach, co mogło umknąć uwadze publicznej, bo środkach europejskich tyle wtedy nie mówiono, nie pojawiały się też szeroko dostępne listy instytucji, do których trafiły transfery, jak w przypadku KPO.

- Środki z KPO za rządów PiS były dzielone w sposób merytoryczny, robili to eksperci. Najpierw była ocena wstępna. Potem lista rezerwowa. Wszystko było jasne, transparentne, widoczne. - stwierdził radny Maciej Kopeć.

Według radnego sejmiku (wkrótce posła) Michała Jacha teraz w przypadku KPO mamy do czynienia z „rozdawnictwem swoim”.

- A przecież chodzi o publiczne pieniądze - powiedział polityk.

Przewodniczący klubu PiS w Radzie Miasta Szczecin Krzysztof Romianowski ocenił, że w przypadku rozdysponowywania pieniędzy na kulturę, ważną rolę odgrywają kwestie ideologiczne.

- 36 tys. zł zostało przeznaczonych na „Kolory męskości. Taniec na Tik Toku. Cielesne doświadczenie męskiej tożsamości”. Jeżeli na takie projekty przeznacza się środki publiczne, które my ciężko wypracowujemy, a Opera na Zamku w Szczecinie czy Dom Kultury w Stargardzie mają zero, to chyba coś jest nie tak - grzmiał radny.

Zapytaliśmy polityków PiS, czy uważają, że podczas przyznawania środków unijnych złamano prawo.

- Nie wiemy - odparł Artur Szałabawka. - Jako opozycja będzie analizowali tę sytuację. ©℗

(as)