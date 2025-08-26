Dyskusja wokół Krajowego Planu Odbudowy. PiS chce listy beneficjentów
Dyskusja wokół Krajowego Planu Odbudowy. PiS chce listy beneficjentów
Data publikacji: 26 sierpnia 2025 r. 13:24
Ostatnia aktualizacja: 26 sierpnia 2025 r. 15:40
Politycy PiS przekonywali we wtorek, że za ich rządów pieniądze z UE dzielono w sposób „jasny, transparentny, widoczny”.
Fot. Alan Sasinowski
Zachodniopomorscy politycy Prawa i Sprawiedliwości uważają, że środki z Krajowego Planu Odbudowy są wydawane w sposób nieprzejrzysty. I na fali dyskusji o KPO zwrócili się do marszałka województwa Olgierda Geblewicza o upublicznienie listy wszystkich beneficjentów, którzy od 2005 roku otrzymali unijne wsparcie za pośrednictwem samorządu.
Niedawno kontrowersje wzbudziły niektóre transfery z KPO dla branży hotelarsko-gastronomicznej. Teraz pod lupą znalazły się przelewy dla ludzi kultury.
- „Przestrzeń kultury lesbijskiej” - 71 tys. zł. „Poparzeni kawą 3” - spółka, która powstała dawno po Covidzie, a pieniądze miały być dla tych, którzy ucierpieli w czasie Covidu. To dziennikarze i osoby związane z władzą. Dostali 135 tys. zł. Fundacja „Liberte”, która w kampanii wspierała Rafała Trzaskowskiego, dostała 298 tys. zł. - wyliczał podczas wtorkowej konferencji prasowej dotacje, które budzą jego sceptycyzm, Artur Szałabawka.
Polityk w trybie interwencji poselskiej domaga się od marszałka listy wszystkich beneficjentów unijnych środków z ostatnich 20 lat. Uważa, że będzie to dobre dla transparentności. Artur Szałabawka podejrzewa, że tak jak do nieprawidłowości dochodzi teraz, tak mogło dochodzić w poprzednich latach, co mogło umknąć uwadze publicznej, bo środkach europejskich tyle wtedy nie mówiono, nie pojawiały się też szeroko dostępne listy instytucji, do których trafiły transfery, jak w przypadku KPO.
- Środki z KPO za rządów PiS były dzielone w sposób merytoryczny, robili to eksperci. Najpierw była ocena wstępna. Potem lista rezerwowa. Wszystko było jasne, transparentne, widoczne. - stwierdził radny Maciej Kopeć.
Według radnego sejmiku (wkrótce posła) Michała Jacha teraz w przypadku KPO mamy do czynienia z „rozdawnictwem swoim”.
- A przecież chodzi o publiczne pieniądze - powiedział polityk.
Przewodniczący klubu PiS w Radzie Miasta Szczecin Krzysztof Romianowski ocenił, że w przypadku rozdysponowywania pieniędzy na kulturę, ważną rolę odgrywają kwestie ideologiczne.
- 36 tys. zł zostało przeznaczonych na „Kolory męskości. Taniec na Tik Toku. Cielesne doświadczenie męskiej tożsamości”. Jeżeli na takie projekty przeznacza się środki publiczne, które my ciężko wypracowujemy, a Opera na Zamku w Szczecinie czy Dom Kultury w Stargardzie mają zero, to chyba coś jest nie tak - grzmiał radny.
Zapytaliśmy polityków PiS, czy uważają, że podczas przyznawania środków unijnych złamano prawo.
Czas wreszcie na proces Mateckiego i na ekstradycję Romanowskiego.
@Jan
2025-08-26 16:31:14
A kiedy areszt dla pisowskich złodziei co przez 8 lat okradali Polaków?
@Jan
2025-08-26 16:17:54
Kiedy areszt dla tych co dawali i brali kasę z Funduszu Sprawiedliwości? A pisowskie "tarcze"? Ilu nieuprawnionych dostało kasę po znajomości?
wert
2025-08-26 15:52:16
A ile PiS rozdał polskich pieniędzy watykańskiemu kościołowi?
Jan
2025-08-26 15:51:03
I bardzo dobrze. Kiedy areszt dla tych co dawali i brali kasę z KPO. ?
Haha
2025-08-26 15:40:05
A pisowskie złodzieje już się rozliczyły przed Polakami z tego co nakradli?
Populista
2025-08-26 15:34:52
Przecież za PIS nie było KPO. Unia grzecznie poprosiła o spełnienie warunków. I się za PIS nie doczekała :(
PiSPO jedno zło!
2025-08-26 15:23:40
Jedni mówią,że PiS to złodzieje. Inni to samo o PO... Ludzie, czy wy nie widzicie, że to są dwie strony tej samej fałszywej dla Polski monety?! Za ich naprzemiennych rządów Polska straciła wszystko. Przemysł, energetykę, handel, budownictwo, finanse, kilka milionów obywateli. Teraz traci rolnictwo i spójność etniczną. Suwerenna od dawna nie jest. Rządzą ambasady. Won! Z jednymi i drugimi! Czas przeprosić się z Braunem, który o tym wszystkim alarmował od dawna i którego w POPiS boją się jak ognia
@ a kogo to
2025-08-26 15:23:32
a w ryj dostałeś już ?
@Beata
2025-08-26 15:19:50
Beatko, porównaj sobie tępo w jakim rosły ceny za pisu, a w jakim teraz. Ja nie jestem fanem obecnej władzy, ale potrafię liczyć i widzę ile mi z portfela ubywa teraz, a ile mi ubywało za rządów pisu. Wiele mi się w tym rządzie nie podoba, ale przynajmniej nie widzę co miesiąc dwucyfrowej inflacji i szybkiego spadku wartości mojej wypłaty, jak za PiS. O ciągłym wzroście składki ZUS nie wspomnę. W 2015 roku, kiedy pis obejmował władzę, płaciłem miesięcznie 1092,28zł ZUSu, teraz płacę 2543,39
@ @Tak trzymać
2025-08-26 15:12:45
Sam jesteś pajac. I nie rozmydlaj tematu który ci wybitnie nie pasuje.
@Tak trzymać!
2025-08-26 14:56:56
Widzę że syndrom oblężonej twierdzy wszedł za mocno. Ale pudło, nikt tu nie komentuje tego czy temat jest dobry czy nie. Nikogo tak na prawdę nie obchodzi co te pajace pisowskie mają do powiedzenia. Przeczytaj sobie najpierw poniższe komentarze, zamiast robić z siebie głąba. Nikt nie wypowiada się na temat treści ich wypowiedzi, tylko na temat ich samych - skorumpowanych, skompromitowanych, przegranych, i zapomnianych. Próbują w jakikolwiek sposób zabłysnąć w mediach, ale nikt ich nie szanuje
Beata
2025-08-26 14:56:12
Dla jednych trzy jachty gratis, dla innych darmowe szczepionki po 65 roku życia. Dla Upraińców socjal i darmowe NFZ, darmowe mieszkania, a dla Polaków wzrost opłat za gaz, prąd, wodę, śmieci, groszowe zarobki plus wysokie podatki i wysoka akcyza. Sami wybrali uśmiechniętą koalicję.
Teresa
2025-08-26 14:32:32
PiS za to wszystkie pieniądze zamiast na Polaków wydawał na czarną katolicką mafię. I to nie w tysiącach, a w milionach.
Szczęść Boże
2025-08-26 14:28:57
Złodzieje od prezesa , rozliczcie najpierw swoich Pawlickich, Czarnków, Romanowskich i innych.
Tak trzymać!
2025-08-26 14:23:18
Trolle na forum POsapują co oznacza że pomysł interwencji w tej sprawie jest dobry dla Polski.
ZENEK
2025-08-26 14:02:44
A może część prawdy ujrzy światło dzienne ile to PISowcy przez 8 lat będąc u władzy przekręcili środków .
Uważam, że powinni rozliczyć siebie w pierwszej kolejności. Jak widać walka o stołki nadal trwa za mało zagarneli,
Tak tylko
2025-08-26 13:56:14
Pragną dowiedzieć się ile przeszło im koło nosa? Na prawicy słychać wycie...
Taka ich rola...
2025-08-26 13:55:03
Ci panowie już sami że sobą dyskutują,tak ,jak dyżurne trolle PiS z tego forum...
Byle bić pianę..
Polak
2025-08-26 13:49:53
A ja chcę listę beneficjentów Funduszu Sprawiedliwości za lata 2015-2023.
a kogo to
2025-08-26 13:47:41
Kogo obchodzi czego chce pis? Dzieci, ryby, i złodzieje pisowskie, głosu nie mają. Idźcie sobie głosić swoje postulaty w Krąpieli, czy w innych Pyrzycach, gdzie na was głosowali.
Realista
2025-08-26 13:33:00
Jaki sens ma szukanie nieprawidłowości od 2005 skoro to już trzykrotnie się przedawniło? Zgroza, że poseł kolejnej kadencji, osoba która stanowi prawo, nie zna jego podstaw!
Nie POwiem niKOmu
2025-08-26 13:32:24
Nikt nie opublikuje takiej listy bo KOledzy i KOleżanki sobie tego nie życzą .Nie PO to z KPO kupowali Jachty, Apartamenty, Limuzyny żeby teraz musieć się z tego tłumaczyć
Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.