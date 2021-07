Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego odwołany. Jaka była przyczyna?

We wtorek odwołany został dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego Piotr Daniszewski (doktorant Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz absolwent prawa na Uniwersytecie Szczecińskim), który pełnił swą funkcję od września ub.r.

Dyrektora odwołała Małgorzata Golińska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, jednocześnie Główny Konserwator Przyrody, której podlegają parki narodowe, posłanka PiS ze Szczecinka. Przyczyn odwołania były dyrektor nie poznał.

Przypomnijmy, że na to stanowisko, po wygranym konkursie, powołał go poprzednik M. Golińskiej – Michał Woś, działacz Solidarnej Polski, której członkiem jest także Daniszewski.

Odwołany dyrektor dał się poznać z dobrej strony. Chwalą go mieszkańcy okolicznych miejscowości, dla których miał czas i słowa dotrzymywał. Mowa m.in. o zejściu na plażę w Świętouściu, które cztery lata temu zniszczył sztorm. Przez lata poprzedni dyrektorzy jedynie obiecywali, że zejście będzie, ale słowa nie dotrzymali. Daniszewski obiecał i kilka dni temu zejście zostało oddane do użytku. Niedawno dogadał się z Urzędem Marszałkowskim w sprawie przebiegu ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 10, a nie przez tereny leśne, co wymagałoby wycinki wielu drzew.

Przez siedem lat jego poprzednicy nie potrafili przenieść siedziby dyrekcji parku z Międzyzdrojów do nowego budynku w Grodnie, a on to uczynił w trzy miesiące. Zlikwidował tzw. stare układy, wysłał pracowników na zaległe urlopy – co wielu się nie podobało. Niedawno stwierdził, że powstały na Białej Górze ośrodek edukacyjny stał się prywatnym lokum i jest zapuszczony. Czuć w nim całoroczną stęchliznę. To wszystko powodowało, że ludzie słali na niego anonimowe skargi, aż najwyraźniej dopięli swego.

Oferty w konkursie na to stanowisko można składać do połowy lipca. ©℗

Mirosław KWIATKOWSKI