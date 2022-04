Dymy nad działkami przy Wiśniowym Sadzie. Skończyło się mandatem

gwałt na rozumie

2022-04-25 12:39:43

To durne prawo należy natychmiast zmienić. Spalenie resztek roślinnych (wraz z zimującymi na nich patogenami) i użyźnienie gleby otrzymanym popiołem jest działaniem jak najbardziej naturalnym.Nienaturalne jest składowanie tych odpadów w jakiś brązowych pojemnikach i kursowanie z nimi ciężarówek po mieście.Czy idiota, który wydał to prawo wie ile jest gałęzi po przycięciu drzewek w ogrodzie?Tego nie da się zakompostować i nie da się wynieść do brązowych pojemników.Dość prześladowania działkowców!