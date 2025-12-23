Dwudziestu zatrzymanych, milionowe zabezpieczenia mienia

Na polecenie prokuratora z Prokuratury Regionalnej w Szczecinie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w okresie od 10 do 12 grudnia br. zatrzymali 20 osób z terenu całej Polski, a także przeszukali siedziby spółek i miejsc zamieszkania zatrzymanych. W trakcie realizacji prokurator zabezpieczył na poczet dalszych rozstrzygnięć o charakterze finansowym wielomilionowe majątki podejrzanych: nieruchomości, pojazdy, udziały w spółkach, a także gotówkę.

REKLAMA

Prokuratura Regionalna w Szczecinie w 1 Wydziale ds. Przestępczości Gospodarczej nadzoruje śledztwo w sprawie działającej w okresie od stycznia 2020 r. do grudnia 2023 r. zorganizowanej grupy przestępczej, obejmującej swoim zakresem terytorium Polski - w szczególności Wólki Kosowskiej, a także terytorium Czech.

- Grupa ta została założona w celu uszczuplania należności publicznoprawnych wielkiej wartości, prania brudnych pieniędzy oraz sporządzania i przedkładania nierzetelnych faktur VAT o wartości kilkudziesięciu miliardów złotych - informuje prok. Łukasz Błogowski. - Przedmiot zainteresowania śledztwa ogniskuje się na działalności zarejestrowanych na terenie Polski oraz Czech kilkuset spółek prawa handlowego, które wykorzystywano do procederu uszczupleń należności publicznoprawnych, prania brudnych pieniędzy, czy wystawiania nierzetelnych faktur VAT, w tym na zlecenie podmiotów zewnętrznych, prowadzących działalność gospodarczą i wykazujących realny obrót oraz zatrudnienie pracowników. Spółki uczestniczące w procederze zakładane były nie tylko na świadomych członków zorganizowanej grupy przestępczej, ale również na podstawione osoby narodowości wietnamskiej, czy też na obywateli Polski - głównie znajdujących się w kryzysie bezdomności lub uzyskujących niewielką gratyfikację finansową w zamian za przekazanie swoich danych osobowych na potrzeby założenia takich podmiotów gospodarczych.

Z uwagi na obszerny i wielowątkowy zakres śledztwa jego prowadzenie prokurator powierzył nie tylko poszczególnym Wydziałom Terenowym CBŚP, ale również odpowiednim Naczelnikom Urzędów Celno-Skarbowych. Osoby zatrzymane w okresie od 10 do 12 grudnia zostały doprowadzone do siedziby Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, gdzie prokurator ogłosił im postanowienia o przedstawieniu zarzutów.

- W ocenie prokuratora, dla zapewnienia należytego biegu śledztwa, niezbędnym było zastosowanie względem zatrzymanych osób środków zapobiegawczych - informuje prok. Łukasz Błogowski. - Stąd też wobec czternastu podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych - w kwotach od 20 tysięcy zł do 1 miliona złotych (łącznie 2,7 mln zł), a także dozory policji i zakazy opuszczania kraju, połączone z zatrzymaniem paszportu i zakazem wydawania dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy. Z kolei względem sześciu osób prokurator wystąpił do sądu z wnioskami o zastosowanie izolacyjnych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy od daty zatrzymania. Wnioski zostały uwzględnione przez sąd wobec pięciu osób, w tym względem trzech podejrzanych zastosowano tzw. „areszt warunkowy”, uzależniający uchylenie tymczasowego aresztowania od wpłaty przez podejrzanych kwot poręczeń majątkowych od stu tysięcy do dwustu tysięcy zł.

Na poczet dalszych rozstrzygnięć o charakterze finansowym jak: przepadek korzyści pochodzących z przestępstwa, orzekanych grzywien, czy obowiązków naprawienia szkody, zabezpieczono majątek podejrzanych na nieruchomościach o wartości blisko 37 mln zł, pojazdach o wartości ponad 1,5 mln zł, udziałach w spółkach prawa handlowego o wartości ponad 5 mln zł oraz gotówce w wysokości 1 270 480 zł, 5 000 GBP, 55 700 USD i 73 710 EURO.

W przypadku najdalej idącej kwalifikacji prawnej czynów, zarzuconych w szczególności organizatorom procederu i osobom nim kierującym, górne ustawowe zagrożenie wynosi do 25 lat pozbawienia wolności. (K)

REKLAMA