Dwóch nowych kapłanów dla Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

W minioną sobotę Bazylika Archikatedralna św. Jakuba Apostoła w Szczecinie stała się miejscem wyjątkowej uroczystości. Podczas mszy świętej święcenia prezbiteratu przyjęli diakoni: ks. Jakub Ciesielczyk ze Szczecina oraz ks. Bartosz Ogłoziński z Recza.

REKLAMA

Sakramentu święceń udzielił metropolita szczecińsko-kamieński, abp Wiesław Śmigiel. Tym samym obaj duchowni dołączyli do grona kapłanów Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, rozpoczynając nowy etap swojej posługi.

Dzień święceń jest jednym z najważniejszych momentów w życiu każdego kapłana. To zwieńczenie lat formacji seminaryjnej, modlitwy i duchowego przygotowania, a zarazem początek drogi pełnej odpowiedzialności i służby Bogu i drugiemu człowiekowi.

Nowym kapłanom składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy, aby w swojej posłudze zawsze odnajdywali radość, siłę i inspirację do niesienia dobra wszystkim, których spotkają na swojej drodze.©℗

Tekst i foto Dariusz R. Janowski

REKLAMA