Dwa wykolejenia tramwajów sparaliżowały ruch na Kolumba

Fot. Facebook Suszą! Szczecin

Nie kursują tramwaje linii nr 3 i 6 w ciągu ul. Kolumba. Utrudnienia są skutkiem dwóch wykolejeń, do których doszło w centrum Szczecina.

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Jak poinformował Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie, przyczyną wykolejenia tramwaju linii nr 6 na ul. Dworcowej mogły być zanieczyszczenia zalegające w torowisku. Jak podkreślił, jest to odcinek torów wykorzystywany stosunkowo rzadko.

Do zdarzenia doszło podczas wprowadzonego wcześniej objazdu. Tramwaj linii nr 6 został skierowany na trasę zastępczą po tym, jak wcześniej na ul. Kolumba wykoleił się tramwaj linii nr 3.

Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia. Do usunięcia skutków obu zdarzeń niezbędny jest specjalistyczny dźwig. Teraz pracuje on przy podnoszeniu wykolejonego tramwaju linii nr 3 na ul. Kolumba, a następnie zostanie wykorzystany do ustawienia na torach tramwaju linii nr 6 na ul. Dworcowej.

W związku z utrudnieniami tramwaje linii nr 6 kursują obecnie od Gocławia do Mostu Długiego, gdzie zawracają przez ulice Wyszyńskiego, Niepodległości i Matejki z wykorzystaniem przystanku Filharmonia. Z kolei tramwaje linii nr 3 kursują na skróconej trasie od Bramy Portowej do pętli Potulicka.

Dodatkowo uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa kursująca pomiędzy Mostem Długim a pętlą Pomorzany. Służby techniczne pracują nad usunięciem awarii torowiska na pętli Pomorzany oraz przywróceniem normalnego ruchu tramwajowego.©℗

(dg)

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