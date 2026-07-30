Dwa tramwaje zderzyły się na Placu Rodła [GALERIA, FILM]

Fot. Roman Ciepliński

Do kolizji dwóch tramwajów doszło w czwartek około godziny 12.30 na Placu Rodła w Szczecinie. Według wstępnych informacji nikt nie odniósł obrażeń. Dokładne okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane.

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Jak przekazał Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie, tramwaj linii 1 jadący w kierunku Placu Grunwaldzkiego zatrzymał się, aby umożliwić przejazd samochodom. W tym momencie doszło do najechania przez tramwaj linii 5 na tył składu. Na obecnym etapie są to jedynie wstępne ustalenia, a szczegółowy przebieg zdarzenia zostanie wyjaśniony.

– Doszło do nieszczęśliwego sczepienia się tramwajów. Konieczna była interwencja naszych służb technicznych, które rozdzieliły oba składy – poinformował Wojciech Jachim.

Według przekazanych nam informacji w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Przez kilkadziesiąt minut ruch tramwajowy na Placu Rodła był zablokowany. Jak relacjonowali świadkowie, około godziny 13.10 przejazd przez skrzyżowanie został przywrócony. Ruch samochodowy odbywał się we wszystkich kierunkach, natomiast oba tramwaje zostały odholowane w ul. Piłsudskiego, gdzie trwały prace związane z ich rozłączeniem. Następnie zostały odholowane do zajezdni.©℗

(dg)

Realizacja filmu: Dariusz Gorajski, Roman Ciepliński

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