Dwa akty oskarżenia za organizowanie cudzoziemcom nielegalnego przekroczenia granicy

Oskarżeni mieli przewozić cudzoziemców w pobliże polsko-niemieckiej granicy i wskazywać im kierunki marszu. Fot. archiwum

Dwa akty oskarżenia przeciwko trzem cudzoziemcom organizującym migrantom nielegalne przekroczenie polskiej granicy skierowała do sądu Monika Dymek, prokurator Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód.

W aktach oskarżenia prokurator oskarżyła Irynę K., Sergejsa K.-P. i Marinę P. o to, że w zamian za uzyskanie korzyści majątkowej w różnych kwotach (od 1 do 3 tys. euro) organizowali cudzoziemcom, między innymi obywatelom Somalii, nielegalne przekroczenie granicy państwowej. Oskarżeni przewozili ich z różnych części Polski samochodami do miejscowości położonych w pobliżu granicy polsko-niemieckiej, a następnie wskazywania im kierunki marszu.

- Iryna K., Sergejs K.-P. oraz Marina P. przyznali się do popełnienia zarzuconych im przestępstw i złożyli obszerne wyjaśnienia. Ponadto Marina P. złożyła wniosek o dobrowolne poddanie się karze na uzgodnione z prokuratorem warunki skazania, który został załączony do skierowanego przeciwko niej aktu oskarżenia - informuje Prokuratura Okręgowa w Szczecinie.

Dwoje z oskarżonych: Iryna K. oraz Sergejs K.-P. jest tymczasowo aresztowanych. Wobec Mariny P. obecnie nie jest stosowany żaden środek zapobiegawczy.

Oskarżeni nie byli dotychczas karani sądownie na terytorium państw Unii Europejskiej. Za zarzucone im przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

(k)