Duży budynek, tylko szatni mało

Boisko jest. Jakie i czy wystarczające będzie zaplecze m.in. dla piłkarzy, okaże się za rok.

W 2014 roku oddano do użytku Euroboisko przy ulicy Strzeleckiej. Już wtedy mówiono, że konieczne będzie wybudowanie tam zaplecza dla piłkarzy z prawdziwego zdarzenia, bo sama murawa i ławki nie wystarczą. Po latach ruszy budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego. Prace zakończone zostaną do sierpnia 2027 roku.

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W ramach prac wybudowany zostanie m.in. budynek o powierzchni około 120 metrów kwadratowych. Poprawiona będzie droga prowadząca do boiska. Wybudowana zostanie sieć wodociągowa do boiska i kanalizacyjna. Powstanie instalacja centralnego ogrzewania, system alarmowy i monitoring. Wymienione zostaną istniejące oprawy oświetleniowe na boisku.

Do redakcji „Kuriera Szczecińskiego” zwrócił się z pytaniem mieszkaniec Barlinka: Czy jest prawdą, że w budynku, który ma stanąć przy Euroboisku, będą tylko dwie szatnia? Jeżeli jest to prawdą, czy taką decyzję konsultowano z trenerami piłkarzy, którzy z tego boiska korzystają?

Według naszego rozmówcy, gdyby to była prawda, to takie rozwiązanie nie spełni swojego zadania, bo kiedy jedne drużyny będą trenować, drugie i tak będą przebierać się w pobliskim lesie. A chyba nie o to w tym chodzi? Zapytaliśmy o sam budynek w barlineckim Urzędzie Miejskim. Jeden z jego urzędników pisze: „W budynku będą znajdowały się dwie szatnie dla zawodników. Dokumentacja dotycząca budowy zaplecza szatniowego, zrealizowana była w 2015 r. A zakres, w tym wielkość obiektu, powierzchnia użytkowa i ilość szatni była określona w umowie z projektantem. Brak jest w aktach sprawy informacji dotyczących przeprowadzonych konsultacji w tej sprawie. W budynku poza dwoma szatniami będzie znajdował się: pokój trenerów, magazyn, pomieszczenie gospodarcze, sanitariaty, prysznice”.

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Tyle w odpowiedzi z UM. Na przełomie minionego i bieżącego roku, zlecono i przeprowadzono aktualizację dokumentacji, w zakresie uszczegółowienia rozwiązań wykonawczych. Czy już nie można było w niej czegokolwiek zmienić? Widocznie nie. Koszt całej inwestycji to kwota około 2 mln 300 tys. zł. Może było warto dołożyć więcej pieniędzy tak, żeby budynek służył jednorazowo większej grupie młodszych i starszych piłkarzy? ©℗

Tekst i fot. J. SŁOMKA

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