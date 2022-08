Duża frajda na Stołczynie

Przed Wartownią przy ul. Nad Odrą w Szczecinie, która jest siedzibą Stowarzyszenia Stołczyn po sąsiedzku i Klubu Aktywnego Seniora, została uporządkowana i zagospodarowana przestrzeń. Niedawno zamontowano tu planszę do dużych plenerowych szachów. Pierwsze rozgrywki już się odbyły, a niebawem zacznie działać sekcja szachowa.

– Teren przed Wartownią był bardzo nieprzyjazny i od dawna, wspólnie z naszym klubem seniora, myśleliśmy o jego uporządkowaniu i zagospodarowaniu – opowiada Wiesława Rycerz, prezes Stowarzyszenia Stołczyn po sąsiedzku. – Nie było łatwo, ziemia kryła pozostałości fundamentów, mnóstwo gruzu, pręty. Niestety nie wszystko byliśmy w stanie usunąć, nie dało się na tym gruncie zrobić trawnika, szukaliśmy więc rozsądnych alternatyw. Jesteśmy stowarzyszeniem, nie mamy dużych środków. Z pomocą przyszła fundacja Cemex, która podarowała nam beton przepuszczający wodę do gleby. Całe ubiegłe lato nasi wolontariusze, mieszkańcy, wolontariusze fundacji Cemex porządkowali ten teren, wywożąc gruz, lejąc podłoże.

Pomysłów na zagospodarowanie przestrzeni przed siedzibą Stowarzyszenia i Klubu Seniora nie brakowało. Stanęły tu np. skrzynie z palet, które dziś służą do uprawy ziół.

– Chcieliśmy też stworzyć coś, co będzie się łączyło z ruchem i da frajdę dorosłym i dzieciom – mówi Wiesława Rycerz. – A ponieważ wiele osób pytało, czy otworzymy u nas klub szachowy, postanowiliśmy połączyć te dwie potrzeby. Wymyśliliśmy, że powstanie tu duża szachownica, co pozwoli – przy dobrej pogodzie – prowadzić rozgrywki na zewnątrz.

Certyfikowane wykładziny do wyklejenia szachownicy podarował Stowarzyszeniu i seniorom sklep Leroy Merlin z ul. Golisza. Szybko się okazało, że to podłoże jest dobre nie tylko do dużych szachów, można na nim z powodzeniem prowadzić zajęcia z jogi czy aerobiku. Przestrzeń lubią wykorzystywać do zabaw dzieci. Szachownica ma więc szerokie zastosowanie.

– To był strzał w dziesiątkę – cieszy się Wiesława Rycerz.

Szachowe figury zasponsorował Wartowni Zarząd Portów Szczecin- Świnoujście. Niedawno odbyły się pierwsze Stołczyńskie Rozgrywki Szachowe, do których zaproszono wszystkich chętnych, także reprezentacje sąsiednich osiedli. Rywalizacja odbywała się na małych szachownicach, ale ta duża była największą atrakcją.

Mistrzowie rozgrywek zaproponowali, że poprowadzą w Wartowni sekcję szachową, będą się spotykać z chętnymi w drugi i czwarty czwartek każdego miesiąca. Pierwsze spotkanie już 11 sierpnia.

– Zależy nam na tym, żeby przekonać do gry w szachy dzieci i młodzież – mówią inicjatorzy pomysłu. – Jeśli dla kogoś szachy są zbyt trudne, jest alternatywa: na naszej wielkiej planszy można grać także w warcaby, albo w pchełki. Wszystkich chętnych zapraszamy! ©℗

(K)