Drugi tor i elektryfikacja do Tantow. PKP zmodernizują linię do granicy z Niemcami

Fot. Robert WOJCIECHOWSKI

PKP Polskie Linie Kolejowe SA ruszają z kolejnym dużym projektem. Dotyczy gruntownej modernizacji i rozbudowy międzynarodowego korytarza transportowego na liniach kolejowych nr 408 i 409, który łączy Szczecin z granicą państwa.

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Całkowicie przebudowany ma być odcinek od stacji Szczecin Gumieńce do granicy z Niemcami (Tantow). Projekt zakłada likwidację dotychczasowych ograniczeń przepustowości poprzez dobudowę drugiego toru oraz pełną elektryfikację szlaku. Dzięki tym zmianom nowoczesne pociągi elektryczne będą mogły rozpędzić się na tej trasie do 160 kilometrów na godzinę, co drastycznie skróci czas podróży w kierunku Berlina.

– Kilkanaście tygodni temu ogłosiliśmy przetarg na przebudowę linii 408 i 409, czyli odcinka od stacji Szczecin Gumieńce do granicy – przypomniał Marcin Mochocki, członek zarządu PKP PLK SA przy okazji czwartkowej konferencji na temat SKM. – Mamy nadzieję otworzyć oferty wykonawców na przełomie lipca i sierpnia, jeszcze w tym roku podpisać kontrakt na prace budowlane. To znaczy, że niezwłocznie po tym, jak skończymy prace budowlane tutaj (przy projekcie SKM – red.), zaczniemy pracę na innym, także bardzo ważnym dla obsługi kolejowej całej aglomeracji szczecińskiej odcinku.

Równolegle PKP stara się o pozyskanie dodatkowych funduszy na modernizację odcinka łączącego Szczecin Główny ze stacją Szczecin Gumieńce, co pozwoli na ostateczne zlikwidowanie uciążliwego wąskiego gardła. Nowy korytarz międzynarodowy ułatwi też obsługę towarową terminali Zarządu Morskiego Portów Szczecin i Świnoujście oraz rozbudowującego się portu w Policach.

Jak informuje PKP, pasażerowie zyskają trzy nowe przystanki osobowe: Szczecin Pomorzany Pętla, Warzymice, Przecław oraz stację w Kołbaskowie, na której swój bieg będą kończyły pociągi aglomeracyjne. ©℗

(sag)

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