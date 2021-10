Drugi etap konkursu Szczecin Love zakończony. Miasto w zwycięskich kadrach

Szczecinianie chętnie przesyłają swoje zdjęcia do konkursu Szczecin Love. Właśnie zakończył się drugi etap fotograficznej walki na kadry ze Szczecinem w roli głównej. Nowe serce miasta w nocnej odsłonie, drapacze chmur spowite we mgle oraz nastrojowa Rusałka – takie obrazki zachwyciły jury w drugim etapie konkursu Szczecin Love. Jednak to jeszcze nie koniec zmagań, bo trwa już trzeci etap rywalizacji.

Przypominamy, konkurs podzielony jest na trzy kategorie: „Zielony Szczecin”, „Z lotu ptaka” oraz „Floating Garden” i trwa do 23 października. Aby fotografia wzięła udział w konkursie, należy przesłać ją za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej konkursu www.szczecin.love. Co ważne, uczestnicy mogą przesłać kilka różnych ujęć, jednak muszą pamiętać, że nagrodzonym można zostać tylko jeden raz.

Zdjęcia z drugiego etapu są już wybrane przez jury, w którego skład wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta, Szczecińskiej Agencji Artystycznej oraz Żeglugi Szczecińskiej Turystyki Wydarzenia. W kategorii „Zielony Szczecin” zwyciężył pan Maciej, który uwiecznił szczecińską Rusałkę skąpaną w promieniach słońca. Gęsta mgła i niecodzienna perspektywa przyczyniły się do wygranej pana Mateusza w kategorii „Z lotu ptaka”. Natomiast tętniąca życiem Łasztownia to fotografia Pana Jarka, która najbardziej przypadła do gustu jury w kategorii „Floating Garden".

Zwycięzcy etapów zostają nagrodzeni plecakami fotograficznymi lub lampami ze statywem, natomiast trójka tych, którzy okażą się najlepsi w całym konkursie, mają szansę na drony.

IV edycja konkursu fotograficznego Szczecin Love potrwa do 23 października br. Szczegółowe informacje, w tym jego regulamin, informacje kto może wziąć w nim udział oraz dokładny harmonogram poszczególnych etapów, znajduje się na stronie internetowej konkursu www.szczecin.love

(kel)