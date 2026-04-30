Druga ruda pandka w Zoo Ueckermünde. Mamy bilety dla Czytelników

„Włoska” ruda pandka ma trzy lata. Fot. Zoo Ueckermünde

Druga samiczka pandki rudej przybyła do Ogrodu Zoologicznego Ueckermünde 23 kwietnia 2026 r. z Zoo w Bussolengo we Włoszech.

„Włoska” ruda pandka ma trzy lata. Pandki rude osiągają dojrzałość płciową w wieku 18 miesięcy, są więc uważane za dorosłe zwierzęta. Włoski temperament pandki można było zaobserwować zaraz po przybyciu. Ruda pandka zwana również małą pandą bez strachu zwiedzała swój wybieg, wypróbowała wszystkie możliwości wspinaczki i zdecydowała się wspiąć na najwyższe drzewo.

Ogród Zoologiczny Ueckermünde, jako członek EAZA uczestniczy w europejskim programie hodowli konserwacyjnej rudych pandek. Dzięki współpracy w ramach EAZA nad Zalew Szczeciński przybyły aż dwie samice małej pandy. 16 kwietnia 2026 r. z Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu w Polsce do Ueckermünde przybyła prawie roczna samica pandki. Spokojna pandka chętnie odkrywa swój wybieg, wspina się na drzewa, znakuje swoje terytorium i regularnie drzemie. Ogrόd Zoobotaniczny w Toruniu nadal zamieszkuje para rodziców oraz brat tej małej samiczki.

Pandki rude są terytorialne, tak więc każda z pandek w Zoo Ueckermünde ma własną, bezpośrednio sąsiadującą ze sobą zagrodę do dyspozycji.

Do zoo w Ueckermünde przyjeżdżają właśnie także mudżaki chińskie, które zamieszkają razem z pandkami. Mundżaki chińskie są malutkim gatunkiem ssaka z podrodziny jeleni.

* * *

