Drogówka dla bezpieczeństwa uczniów

Policjanci ze szczecińskiej drogówki sprawdzają już czy uczniowie będą mieli zapewnioną bezpieczną drogę do szkoły. Bo koniec wakacji za kilkanaście dni.

Mundurowi prowadzą kontrole w rejonach szkół i placówek oświatowych. Zwracają szczególną uwagę na oznakowanie, elementy infrastruktury drogowej oraz wszelkie potencjalne zagrożenia dla pieszych i kierowców.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości policjanci bezzwłocznie przekazują informacje do odpowiednich służb, aby usterki mogły zostać usunięte jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

– Bezpieczeństwo dzieci to nasz priorytet. Dlatego już teraz sprawdzamy, czy oznakowanie przy szkołach jest właściwe i widoczne, a infrastruktura nie stwarza zagrożeń. Chcemy, aby pierwsza droga do szkoły po wakacjach była dla uczniów jak najbardziej bezpieczna – podkreślają funkcjonariusze szczecińskiej drogówki.

Kontrole będą prowadzone systematycznie aż do dnia, w którym w szkołach zabrzmi pierwszy dzwonek. Policjanci apelują jednocześnie do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach placówek oświatowych – zwłaszcza na przejściach dla pieszych, gdzie najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego są szczególnie narażeni.

(k)