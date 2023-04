Drogowe ekscesy „szeryfa” w mini

Kierowca MINI zmieniał pasy, nie ustępując pierwszeństwa innym pojazdom, w tym także jadącemu lewym pasem, który całą sytuację nagrał. Nie sygnalizował zmiany pasa ruchu, gwałtownie hamował bez uzasadnionej przyczyny, stwarzając szalenie niebezpieczną sytuację na drodze. Efektem uchwyconego na krążącym w sieci nagraniu zachowania jest skierowanie do sądu wniosku o ukaranie.

W poniedziałek, 24 kwietnia na Moście Pionierów w Szczecinie doszło do niebezpiecznej sytuacji na drodze.

- Swoich sił jako „szeryf lewego pasa” próbował kierujący osobowym MINI 25-latek - relacjonuje policja. - Na umieszczonym w internecie nagraniu z samochodowego rejestratora widać, jak kierujący w pewnym momencie przyspiesza, by chwilę później wykonać zupełnie niezrozumiałe manewry. Zmienia pasy ruchu nie sygnalizując tego, nie ustępuje pierwszeństwa innym, prawidłowo poruszającym się pojazdom, następnie hamuje bez wyraźnej przyczyny, przed pojazdem, który porusza się lewym pasem, stwarzając realne zagrożenie w ruchu.

Nagranie z wideorejestratora trafiło do szczecińskich policjantów, którzy po przeanalizowaniu zachowania kierowcy skierowali do sądu wniosek o ukaranie 25-latka. Łącznie otrzymał on 4 zarzuty.

- Przypominamy, że każdy kierowca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w takim samym zakresie, bez względu na posiadane predyspozycje, czy gabaryty i możliwości techniczne pojazdu - informuje szczecińska policja. - Kierowcy wymierzający sprawiedliwość samodzielnie mogą narazić się na odpowiedzialność karną. Takie zachowania na drodze są bardzo niebezpieczne i mogą doprowadzić do poważnych skutków, dlatego policjanci nie będą w takich przypadkach stosować taryfy ulgowej.

O niebezpiecznych zachowaniach kierowców można poinformować bezpośrednio w jednostkach policji, jak również przesyłać informacje mailowo na adres: stopagresjidrogowej@sc.policja.gov.pl.

(K)