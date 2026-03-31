Drogowcy weszli na ul. Kazimierza Wielkiego w Stargardzie

W Stargardzie niedawno ruszyły roboty na ul. Kazimierza Wielkiego. To kolejna droga w tym rejonie miasta, która stanie się bardziej komfortowa zarówno dla kierowców jak i pieszych.

Wielką modernizację dróg na stargardzkiej starówce rozpoczęto w 2023 r. Inwestycja w tym kwartale została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Stargard dostał na nią 10,5 mln zł. Modernizacja miała się zakończyć latem 2025 r., ale jej zakres zwiększono o kolejne ulice. Przebudowa systemu ulic na Starym Mieście objęła ulice: Bolesława Chrobrego, gdzie prace są na ostatniej prostej, a także Szewską, Kuśnierzy, Włosienniczą i Spichrzową. Trwa ponadto budowa nowego chodnika na ul. Łokietka. Kilka dni temu drogowcy wkroczyli na ul. K. Wielkiego, gdzie sfrezowano nawierzchnię i położono nowy asfalt. Drogowcy rozbierają obecnie zdegradowane chodniki i budują nowe.

