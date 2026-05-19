Drogowcy malują ulice Szczecina

Odnowione oznakowanie poziome na skrzyżowaniu ul. Monte Casino i Wielkopolskiej Fot. Dariusz GORAJSKI

Na ulicach Szczecina trwają prace związane z corocznym odnawianiem oznakowania poziomego. Pierwsze efekty są już widoczne m.in. na Trasie Zamkowej, ul. Piotra Skargi, ul. Monte Cassino, ul. Topolowej, al. Papieża Jana Pawła II, ul. Malczewskiego oraz ul. Lubeckiego.

Do wykonywania oznakowania stosowane są farby cienkowarstwowe i grubowarstwowe zawierające mikrokule szklane. To właśnie one odpowiadają za efekt odblaskowości, odbijając światło reflektorów pojazdów w kierunku kierowców. Dzięki temu linie i symbole drogowe pozostają lepiej widoczne nocą oraz podczas deszczu czy mgły.

Prace prowadzone są głównie późnym wieczorem, nocą i wczesnym rankiem, aby ograniczyć utrudnienia w ruchu. Realizacja robót uzależniona jest jednak od warunków pogodowych. Temperatura nawierzchni i powietrza musi wynosić co najmniej 5 stopni Celsjusza, wilgotność powietrza nie może przekraczać 85 procent, a jezdnia powinna być sucha i czysta. Konieczny jest także brak opadów zarówno podczas malowania, jak i przez kilka godzin po zakończeniu prac. Spełnienie tych warunków pozwala na trwałe związanie farby z nawierzchnią i uzyskanie odpowiedniej widoczności oznakowania.

Obecnie roboty prowadzone są na ul. Małopolskiej, Żniwnej, Słowackiego, Papieża Pawła VI, Zaleskiego, Wyspiańskiego, Królowej Korony Polskiej, Szymanowskiego, Felczaka, Ogińskiego, Moniuszki, Herbowej, Tuwima, Odrowąża, Lutnianej, Janosika, Wąskiej, pl. Kilińskiego, Unisławy, Niedziałkowskiego, Wielkopolskiej oraz Wawrzyniaka. W kolejnych tygodniach drogowcy pojawią się także m.in. na ul. Mieszka I, Południowej, Cukrowej, Ku Słońcu, rondzie Gierosa, rondzie Pileckiego, ul. Narutowicza, Sambora, pl. Dziecka, Kopernika, pl. Zwycięstwa oraz ul. Wyszyńskiego.

Odnawianiem oznakowania zajmuje się firma Vobema Polska, która realizuje prace na podstawie umowy zawartej z Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Kontrakt obowiązuje w latach 2026-2028, a jego wartość wynosi 9 milionów 250 tysięcy złotych.

(dg)

