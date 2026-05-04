Dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej został generałem

Akt mianowania Krzysztofowi Dudzie wręczył zwierzchnik sił zbrojnych, prezydent RP Karol Nawrocki. Fot Sztab Generalny Wojska Polskiego

Krzysztof Duda, dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie, został awansowany na generała. Akt mianowania wręczył mu prezydent RP Karol Nawrocki podczas warszawskich uroczystości zorganizowanych w Dzień Flagi Rzeczypospolitej.

Pułkownik Krzysztof Duda służbę wojskową rozpoczął w 1998 r., wstępując do Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Po promocji na pierwszy stopień oficerski został wyznaczony na stanowisko dowódcy plutonu, a następnie w latach 2004-2009 na stanowisko szefa sekcji w 12 batalionie rozpoznawczym w Szczecinie. W latach 2010-2011 był szefem sekcji walki elektronicznej, a następnie od lipca 2011 do września 2014 szefem sekcji kierowania w Dowództwie 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Od października 2014 r. dowodził batalionem piechoty zmotoryzowanej w 12 Brygadzie Zmechanizowanej. W czerwcu 2017 roku powrócił do 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej na stanowisko szefa wydziału wyszkolenia, a następnie w 2020 roku jako zastępca szefa sztabu ds. operacyjnych i szef szkolenia dywizji w pionie szkolenia. Od maja 2023 roku zajmował stanowisko komendanta Centrum Szkolenia Bojowego w Drawsku.

Krzysztof Duda był uczestnikiem trzech zmian misji zagranicznych: jako dowódca plutonu w Syrii w latach 2006-2007, jako starszy oficer w Iraku w 2008 roku i jako szef sekcji - starszy analityk w Afganistanie w latach 2012-2013.

Decyzją ministra obrony narodowej 9 lutego 2026 r. został wyznaczony na stanowisko Dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej.

12 Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Hallera jest oddziałem wchodzącym w skład 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. ©℗

