Dotacja na rewitalizację linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej

Fot. UG Rewal

100 tys. zł brutto trafi do gminy Rewal z przeznaczeniem na Nadmorską Kolej Wąskotorową. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Anna Bańkowska oraz wójt gminy Rewal Konstanty Tomasz Oświęcimski.

Dotacja zostanie przeznaczona na rewitalizację linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej. Środki te umożliwią zakup materiałów niezbędnych do bieżących remontów linii kolejowej.

– Z przyjemnością wspieramy tę inicjatywę. Nadmorska Kolej Wąskotorowa ma ponad 100-letnią historię. Dzięki samorządowcom i społecznikom udało się ją nie tylko uratować przed likwidacją, ale także utrzymać. Jest popularna nie tylko w letnim sezonie turystycznym – mówi wicemarszałkini Anna Bańkowska.

Historia Gryfickiej Kolei Dojazdowej rozpoczęła się 1 lipca 1896 r., kiedy to kolejka po raz pierwszy wyruszyła w trasę z Gryfic do Niechorza. Na różnych trasach i w różnym kształcie funkcjonowała do lat 90. XX w. Z powodu braku inwestycji ze strony PKP, infrastruktura i tabor Gryfickich Kolei Dojazdowych zaczęły ulegać stopniowej dewastacji. Aby zapobiec całkowitemu zniszczeniu, 11 maja 1995 r. Gryficka Kolej Dojazdowa została wpisana do rejestru zabytków. Sytuacja ta nie poprawiła jednak złej kondycji i gdy w latach 90. utrzymanie linii wąskotorowej Gryfice-Trzebiatów przestało się opłacać, PKP postanowiły ostatecznie pozbyć się kolejki.

Na podstawie umowy podpisanej w 2002 roku z dyrekcją PKP oraz Ministrem Skarbu, gminie Rewal przekazane zostało nieodpłatnie na własność mienie ruchome – tabor kolejowy i wyposażenie warsztatów w Gryficach oraz oddane w użyczenie grunty kolejowe, a także infrastruktura i budynki służące do eksploatacji linii kolejowych o łącznej długości 61 km. W maju 2002 r. wąskotorówka powróciła na tory, tym razem już jako własność gminy Rewal. Niestety z powodu złego stanu technicznego mostu na rzece Redze w Nowielicach oraz częściowo zdewastowanych torowisk nie udało się ponownie uruchomić zamkniętej w 1999 r. trasy na odcinku Pogorzelica-Trzebiatów. Zarządzanie koleją wąskotorową na trasie Gryfice-Pogorzelica przejął powołany uchwałą Rady Gminy Referat Transportu Kolejowego Gminy Rewal.

– Jest to kolejny krok, który będzie miał wpływ na komfort i bezpieczeństwo podróżujących – przyznaje wójt Gminy Rewal Konstanty Tomasz Oświęcimski.

Z usług Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w ciągu roku korzysta ok. 165-170 tys. osób.

(reg)