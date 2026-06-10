Doświetlono przejście dla pieszych. Przy szkole bezpieczniej

Działa już nowe, lepiej widoczne przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 21 na ul. Witkiewicza. Zamontowano tam dodatkowe oświetlenie, aktywne znaki informujące o przejściu oraz tzw. „kocie oczka” – świecące elementy umieszczone w jezdni, które zwracają uwagę kierowców.
To część projektu „Bezpieczne przejścia dla pieszych przy ul. 26 Kwietnia i ul. Witkiewicza”, realizowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Jak informuje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, wszystkie zaplanowane prace zostały już wykonane. Celem inwestycji było zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza w rejonie szkoły, poprzez poprawę widoczności przejść i osób z nich korzystających.
(K)