Doświetlono przejście dla pieszych. Przy szkole bezpieczniej

Przejście przez jezdnię stało się lepiej widoczne. Fot. ZDiTM

Działa już nowe, lepiej widoczne przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 21 na ul. Witkiewicza. Zamontowano tam dodatkowe oświetlenie, aktywne znaki informujące o przejściu oraz tzw. „kocie oczka” – świecące elementy umieszczone w jezdni, które zwracają uwagę kierowców.

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To część projektu „Bezpieczne przejścia dla pieszych przy ul. 26 Kwietnia i ul. Witkiewicza”, realizowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Jak informuje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, wszystkie zaplanowane prace zostały już wykonane. Celem inwestycji było zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza w rejonie szkoły, poprzez poprawę widoczności przejść i osób z nich korzystających.

(K)

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