Dostawy ciepła wstrzymane do soboty [GALERIA]

Awaria magistrali ciepłowniczej została zlokalizowana na parkingu PUM przy ul. Sebastiana Klonowica. Fot. Dariusz Gorajski

Mieszkańcy osiedla Zawadzkiego w Szczecinie z powodu awarii sieci ciepłowniczej od środy nie mają ogrzewania i ciepłej wody. Uszkodzenie dotyczy sieci magistralnej o największym przekroju, co oznacza, że przerwa w dostawach objęła dużą liczbę odbiorców i wymaga czasochłonnych prac technicznych. Taka sytuacja potrwa do soboty rano.



REKLAMA

Awaria została zlokalizowana na parkingu, na terenie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Jak informowała Danuta Misztal, rzeczniczka Szczecińskiej Energetyki Cieplnej, służby techniczne odnalazły miejsce uszkodzenia i rozpoczęły działania związane z jego usunięciem. Aby możliwa była naprawa, sieć musiała zostać całkowicie opróżniona z gorącej wody.

- Mamy do czynienia z awarią na sieci magistralnej, czyli tej o największym przekroju. To oznacza, że najpierw musimy spuścić wodę z uszkodzonego odcinka, wykonać naprawę, a następnie ponownie napełnić sieć. Sam proces napełniania i przywracania parametrów trwa kilkanaście godzin i w praktyce zajmuje więcej czasu niż sama naprawa – przekazała w środę D. Misztal.

Dostawy ciepła mają zostać przywrócone najpóźniej w sobotę rano, choć możliwe jest wcześniejsze zakończenie prac. Całkowite wstrzymanie dostaw ogrzewania i ciepłej wody dotyczy przede wszystkim osiedla Zawadzkiego (część al. Wojska Polskiego, pl. św. Ottona, pl. Polskiego Czerwonego Krzyża, ulic Klonowica, Litewskiej, Marlicza, Romera, Szafera i Zawadzkiego). W północnych dzielnicach miasta mogą występować jedynie zakłócenia.

- Tam nie mówimy o zatrzymaniu dostaw, a jedynie o tym, że ciepła woda może być chłodniejsza niż zwykle, a grzejniki mniej ciepłe – wyjaśniła rzeczniczka. Jednocześnie zapewniła, że placówki medyczne nie są zagrożone, ponieważ szpital posiada własne źródło ogrzewania.

O problemach mieszkańcy mogli dowiedzieć się z komunikatów przekazywanych przez SEC, alertów RCB i i informacji wywieszonych przy wejściach do klatek schodowych.

Pan Marek, którego spotkaliśmy w środę na osiedlu mówił, że przygotował się na taką sytuację - trzy grzejniki elektryczne pozwolą dogrzać mieszkanie.

- Zimna woda jest, więc powinniśmy sobie poradzić - oceniał. - Takie awarie się zdarzają i trzeba być na nie przygotowanym, zwłaszcza w dzisiejszych czasach.

Jak wyjaśnia Danuta Misztal, mieszkańcy mogą ubiegać się o rekompensaty za zwiększone zużycie energii elektrycznej w czasie awarii, związane z dogrzewaniem mieszkań. Osoby, które mają podpisane indywidualne umowy bezpośrednio z SEC, mogą składać wnioski o rekompensatę bezpośrednio w Szczecińskiej Energetyce Cieplnej. W przypadku mieszkańców objętych innym rodzajem umowy, na przykład za pośrednictwem spółdzielni lub wspólnoty, wnioski należy składać do spółdzielni, a dopiero ona będzie występowała o rekompensaty do SEC.©℗

(dg)

REKLAMA