Donald Tusk w Barlinku. Drożyzna na tapecie

Kilka godzin spędził w piątek (20 maja) w Barlinku były premier Donald Tusk. Zaprosili go lokalni działacze Platformy Obywatelskiej. Barlinek to kolejne miasto, po miastach w województwie lubuskim, które odwiedził.

Swój krótki pobyt zakończył wizytą w miejscowej piekarni, jedynej jaka działa w mieście. Później odbyła się konferencja prasowa. D. Tusk odpowiadał na pytania nie tylko dziennikarzy, ale też licznie zgromadzonych tam mieszkańców.

- Dramat w tysiącach takich miejsc jest podobny w całej Polsce. To, co powiedział właściciel piekarni o drożyźnie jest uderzające. Rok temu w kwietniu za gaz płacił 3300 zł a w tym roku zapłaci 13300 zł. W tym samym czasie PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo - red.) informuje o swoim rekordowym zysku. To jest niezrozumiałe nawet dla mnie, jaki cudem na plecach tak ciężko pracujących ludzi państwowe molochy osiągają zyski - mówił D. Tusk w Barlinku.

Przewodniczący PO zapowiedział, że za kilka tygodni pojawi się w Barlinku ponownie, tym razem na spotkaniu z mieszkańcami. Zapewnił, że w jego trakcie odpowie na wszystkie pytania pod swoim adresem. ©℗

Tekst i fot. J. SŁOMKA

współpraca (rj)