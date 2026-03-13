Dokument o ekshumacjach na „łączce”. Prezentacja w Przełomach

W sobotę w CDP odbędzie się pokaz filmu „Kwatera Ł”. Fot. Dariusz Gorajski

W sobotę 14 marca o godz. 12 w Centrum Dialogu Przełomy (Pl. Solidarności 1) odbędzie się pokaz filmu pt. „Kwatera Ł” w reżyserii Arkadiusza Gołębiewskiego. Pretekstem do spotkania jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

REKLAMA

Film przedstawia prace archeologiczno-ekshumacyjne, które od 2012 r. na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie prowadzili pod kierownictwem IPN historycy, archeolodzy, antropolodzy, genetycy i lekarze sądowi. Początkowo odnaleziono szczątki 117 osób na tzw. łączce, gdzie w latach 1948-1956 pogrzebano potajemnie kilkaset osób zamordowanych przez Urząd Bezpieczeństwa. Odnalezieni na „łączce” to przedstawiciele Polskiego Państwa Podziemnego, powstańcy warszawscy, żołnierze powojennego podziemia niepodległościowego. „Łączka” to tylko jedno z wielu miejsc w Polsce i za granicą, w których spoczywają szczątki pomordowanych Żołnierzy Wyklętych. Ekshumacje i badania przeprowadzono już w około 250 spośród nich.

Wstęp na film jest bezpłatny, jednak liczba miejsc ograniczona.

(K)

REKLAMA