Dojazd na dwie plaże na prawobrzeżu Świnoujścia. Będą kontrole pasażerów

W związku z dzisiejszą decyzją wojewody zachodniopomorskiego o udostępnieniu ul. Ku Morzu w Świnoujściu na przejazdy komunikacją zbiorową świnoujski samorząd wprowadził zmiany w dostępnie do plaż na prawobrzeżu miasta (wyspa Wolin).

W dniach 1-3 sierpnia autobusy będą kursować z węzła przesiadkowego przy dworcu kolejowym do plaży na Warszowie co godzinę od 9 do 18 (ostatni kurs). Równolegle autobusy będą jeździć dotychczasową trasą do plaży w Przytorze przez Podziemne Miasto. Pierwszy kurs o godz. 8.30. Oba kąpieliska będą prowadzone przez świnoujski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz". Będą to odcinki plaży strzeżonej. Uwaga! Osoby udające się na plażę na Warszowie powinny posiadać przy sobie dokument tożsamości. Pasażerowie wjeżdżający w strefę ochronną będą podlegać kontroli przez służby. Kolejne decyzje związane z kursami komunikacji miejskiej świnoujski samorząd podejmie po analizie sytuacji. Nastąpi to w ciągu najbliższych dni.

(rj)