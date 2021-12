Dodatkowy pociąg na wakacje? W pięć godzin nad morze

Koleje Dolnośląskie chcą w 2022 roku na wakacje uruchomić dodatkowe połączenie z Wrocławia do Świnoujścia. Stosowny wniosek oczekuje na akceptację Urzędu Transportu Kolejowego.

Pociąg miałby kursować w soboty i niedziele podczas wakacji od 25 czerwca do 30 sierpnia. Przewoźnik zapewnia, że czas podróży miałby wynieść 5 godzin. Z Wrocławia wyjazd planowany jest o godz. 5.30 a przyjazd do Świnoujścia o 10.28. Na trasie pociąg ma się zatrzymywać w Legnicy, Lubinie, Głogowie, Zielonej Górze, Szczecinie-Dąbiu, Parłówku i Międzyzdrojach. Ze Świnoujścia do Wrocławia pociąg odjeżdżałby o godz.17.52.

Dodajmy, że nadmorskie kurorty od dawna zabiegają o lepsze połączenia z południem Polski oraz Czechami i Słowacją. Jak wynika ze statystyk, mieszkańcy tych dwóch krajów coraz chętniej spędzają urlop nad Bałtykiem.

(rj)