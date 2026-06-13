Dodatkowe pociągi na Pyrkon m.in. ze Szczecina

Fot. Anna Gniazdowska

PKP Intercity uruchomi dodatkowe połączenia m.in. ze Szczecina w związku z organizowanym za tydzień w Poznaniu Pyrkonem - jednym z największych festiwali fantastyki. Podróż do i ze stolicy Wielkopolski miłośnicy tego gatunku będą mogli odbyć na pokładzie Galaktyki, Portalu, Czarodzieja czy Krasnoluda.

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PKP Intercity poinformowało w piątek, że na organizowany w dniach 19-21 czerwca festiwal przygotowało około 140 połączeń dalekobieżnych kursujących do i ze stolicy województwa wielkopolskiego. Intercity uruchomi też dodatkowe składy: EIP Galaktyka, IC Portal, TLK Czarodziej i TLK Krasnolud.

„Do dyspozycji podróżnych jest 13 codziennych połączeń z Trójmiasta, 24 z Wrocławia, 16 ze Szczecina, 13 z Bydgoszczy, 17 Krakowa i 7 z Katowic” - podał przewoźnik. Pociągi z Warszawy mają kursować co dwie godziny.

Intercity wyjaśniło, że 20 i 21 czerwca jeździć ma pociąg Pendolino relacji Warszawa – Szczecin – Warszawa przez Poznań, a skład będzie nosił nazwę EIP Galaktyka. Od piątku do niedzieli (19-21 czerwca) na trasie Warszawa – Poznań – Warszawa pojedzie IC Portal. Natomiast dzień później, w niedzielę będzie można skorzystać z „usług” czarodzieja (TLK Czarodziej) w relacji Gdynia – Wrocław – Gdynia przez Poznań, a także krasnoluda (TLK Krasnolud) relacji Kraków – Poznań – Kraków. 21 czerwca dodatkowo wydłużona zostanie trasa pociągu IC Starzyński relacji Warszawa – Poznań – Warszawa do/z Terespola.

Pyrkon to jeden z największych w Europie festiwali fantastyki dla miłośników gier, filmów, komiksów czy literatury. Ubiegłoroczną imprezę odwiedziło blisko 66,8 tys. osób. Początki festiwalu były skromne: w 1999 r. w Domu Kultury Słońce na osiedlu Przyjaźni w Poznaniu został zorganizowany Dzień z Fantastyką.

Pierwszy Pyrkon odbył się w 2000 roku w jednej z poznańskich szkół. Obecnie festiwal odbywa się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, zajmując kilkanaście pawilonów.

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