Dobry czas na podróże. Nadmorska kolejka zaprasza uczniów i seniorów

Wrzesień to także dobry czas na podróże. W gminie Rewal można jeszcze skorzystać m.in. z atrakcyjnych podróży kolejką. Fot. Maciej ŁOZDOWSKI

Wrzesień to nie tylko dla dzieci i młodzieży czas powrotu do szkół oraz codziennych obowiązków. Nie zapominajmy, że lato wciąż jednak trwa, a początek września to świetny czas na organizację szkolnych wycieczek i jednodniowych wypadów nad morze.

Od jakiegoś czasu schyłek lata nad polskim Bałtykiem przyzwyczaił nas do pięknej, słonecznej pogody (co zresztą potwierdzają w tym roku meteorolodzy). Nadmorska Kolej Wąskotorowa przygotowała ofertę wycieczek edukacyjnych dla szkół, a także dla seniorów, którzy przecież wakacje mają przez cały rok.

Edukacja w atrakcyjnej formie

Edukacyjna Podróż w Czasie to sprawdzony już projekt, skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej, mający na celu przekazanie informacji o historii, tradycjach i bogactwie kulturowym regionu. W wersji podstawowej wycieczka składa się z przejażdżki koleją wąskotorową, połączoną ze zwiedzaniem Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu. W muzeum oprócz zwiedzania ekspozycji marynistycznych uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w prelekcji o bursztynie i dowiedzieć się, czym jest bursztyn, skąd się wziął, kiedy i gdzie go szukać lub w jaki sposób odróżnić prawdziwy bursztyn od szkiełka czy kamyka.

W bardziej rozbudowanej wersji (Pakiet Historyczny) wycieczka obejmuje dodatkowo zwiedzanie Muzeonu – Multimedialnego Muzeum Trzęsacza, gdzie przy wykorzystaniu nowoczesnych technik multimedialnych można poznać historię ruin średniowiecznego kościoła na klifie i zobaczyć efekty walki człowieka z morskim żywiołem.

Pakiet Przyrodniczy – to kolejna wersja projektu edukacyjnego, która składa się z przejazdu koleją wąskotorową, zwiedzania Muzeum Rybołówstwa Morskiego z lekcją tematyczną oraz wstępu do Motylarni w Niechorzu. W Motylarni, podczas prelekcji pt. „Życie i zwyczaje motyli tropikalnych”, uczniowie będą mogli uzyskać wiele ciekawych informacji na temat tych pięknych owadów egzotycznych.

Kolej na Seniora

Z myślą o emerytach i rencistach, wypoczywających we wrześniu na rewalskim wybrzeżu Bałtyku, powstał projekt promocyjny pod nazwą Kolej na Seniora. Jest to oferta skierowana do turystów z grupy wiekowej 60+, w ramach której grupy seniorów składające się z co najmniej 15 uczestników mogą skorzystać z wycieczki obejmującej zwiedzanie wybranych atrakcji turystycznych na szlaku nadmorskiej wąskotorówki. Zaletą projektu jest nie tylko atrakcyjna forma i promocyjna cena, ale również fakt, że w czasie zwiedzania grupa przemieszcza się do kolejnych miejscowości kolejką, bez konieczności korzystania z dodatkowych środków transportu. Do dyspozycji seniorów są dwie wersje wycieczki. W Pakiecie Podstawowym znajduje się przejazd kolejką i zwiedzanie Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu, natomiast rozszerzona wersja wycieczki, pod nazwą Dwa Muzea, zawiera dodatkowo odwiedziny Multimedialnego Muzeum Trzęsacza oraz zwiedzanie ruin średniowiecznego kościoła na klifie. Więcej szczegółów dotyczących wrześniowych propozycji oraz pełnej oferty Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej znajduje się na stronie internetowej www.kolej.rewal.pl.

Przypomnijmy jeszcze, że sezon przewozowy Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej potrwa do niedzieli, 1 października 2023 r.

Maciej ŁOZDOWSKI