Do Niemiec wciąż objazdem. Remont ważnej drogi w Świnoujściu

Kolejne zmiany w komunikacji na modernizowanej ulicy Grunwaldzkiej w Świnoujściu. W piątek (27 maja) wykonawca przebudowy poinformował, że zamyka ulicę Mazowiecką przy skrzyżowaniu z ulicą Grunwaldzką.

Zmiany spowodują, że nieczynne będą przystanki komunikacji miejskiej na ulicach Mazowieckiej i Drawskiej. Natomiast czynne będą przystanki autobusowe na ulicach Grunwaldzkiej i Krzywej oraz Wielkopolskiej. Kierowcy jadący z i do Szczecina lub do Niemiec przez przejście graniczne Garz nadal muszą korzystać z objazdów. Potrwa to jeszcze co najmniej kilka tygodni.

Dodajmy, że przejazd na odcinku Krzywa – Mazowiecka miał być gotowy do końca maja. W tym samym czasie wykonawca ma również zakończyć prace na odcinku ulicy Grunwaldzkiej od skrzyżowania z ulicą 11 Listopada do Grodzkiej.

Koszt przebudowy ul. Grunwaldzkiej to niemal 35 mln złotych. Miastu udało się pozyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg VA w wysokości 3 mln 981 tys. euro. Wykonawcą jest firma PRD Nowogard.

