Do Berlina, czy w maliny? Zamieszanie na skrzyżowaniu w Szczecinie

na tym skrzyżowaniu zawsze był bajzel z oznakowaniem, szczególnie z jego nadmiarem. @pan z pieskiem, jeśli ten piesek jest duży i temperamentny, to mógłby wypasać Marcinka Ch. po wygonieniu go zza biurka na ulice

Można dojechać przez Przecław , Warzymice , Podjuchy czy węzeł Kijewo .Jak kierowca nie wie którędy ma jechać to niech lepiej zostanie w domu albo stosuje się do istniejących znaków , które prowadzą prawidłowo

Pan z pieskiem

2022-12-28 15:14:13

Te znaki jak i podobne,są reliktem czasów dawno słusznie minionych,kiedy to kierowały"ruch" przez Struga do Zwierzynieckiej no i tam rozjazd.Dzisiaj wszystko się zmieniło-kierunki dojazdu także,ale Zarząd Dróg i osoby odpowiedzialne za ten bałagan dalej tkwią w minionym wieku.Dla tych ludzi czas się zatrzymał.Faktycznie czas to zmienić-przeprowadzić generalny przegląd oznaczeń i zaprowadzić porządek .