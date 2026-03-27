Do aresztu za pobicie ze skutkiem śmiertelnym

Policjanci zatrzymali 36-letniego mieszkańca Wałcza podejrzanego o spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała, którego skutkiem była śmierć innego mieszkańca miasta.
Do tragicznego zdarzenia doszło na jednym z osiedli mieszkaniowych w Wałczu. Jak wynika ze wstępnych ustaleń śledczych, w trakcie spotkania w mieszkaniu u pokrzywdzonego doszło do konfliktu między obu mężczyznami. 36-latek miał wtedy kilkukrotnie uderzyć pokrzywdzonego 46-latka.
W wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna zmarł. Policjanci zatrzymali podejrzanego. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu spowodowania ciężkiego uszkodzenia ciała ze skutkiem śmiertelnym.
Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 36-letniego mężczyzny tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Wałecka policja poinformowała, że obecnie prowadzi dalsze czynności śledcze, które mają wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia.
(k)