REKLAMA 6 szczecin
REKLAMA

Do aresztu za pobicie ze skutkiem śmiertelnym

Data publikacji: 27 marca 2026 r. 11:09
Ostatnia aktualizacja: 27 marca 2026 r. 11:15
Fot. archiwum  

Policjanci zatrzymali 36-letniego mieszkańca Wałcza podejrzanego o spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała, którego skutkiem była śmierć innego mieszkańca miasta.

REKLAMA

Do tragicznego zdarzenia doszło na jednym z osiedli mieszkaniowych w Wałczu. Jak wynika ze wstępnych ustaleń śledczych, w trakcie spotkania w mieszkaniu u pokrzywdzonego doszło do konfliktu między obu mężczyznami. 36-latek miał wtedy kilkukrotnie uderzyć pokrzywdzonego 46-latka.

W wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna zmarł. Policjanci zatrzymali podejrzanego. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu spowodowania ciężkiego uszkodzenia ciała ze skutkiem śmiertelnym.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 36-letniego mężczyzny tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Wałecka policja poinformowała, że obecnie prowadzi dalsze czynności śledcze, które mają  wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia.

(k)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

6 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA