Do aresztu za pobicie ze skutkiem śmiertelnym

Fot. archiwum

Policjanci zatrzymali 36-letniego mieszkańca Wałcza podejrzanego o spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała, którego skutkiem była śmierć innego mieszkańca miasta.

REKLAMA

Do tragicznego zdarzenia doszło na jednym z osiedli mieszkaniowych w Wałczu. Jak wynika ze wstępnych ustaleń śledczych, w trakcie spotkania w mieszkaniu u pokrzywdzonego doszło do konfliktu między obu mężczyznami. 36-latek miał wtedy kilkukrotnie uderzyć pokrzywdzonego 46-latka.

W wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna zmarł. Policjanci zatrzymali podejrzanego. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu spowodowania ciężkiego uszkodzenia ciała ze skutkiem śmiertelnym.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 36-letniego mężczyzny tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Wałecka policja poinformowała, że obecnie prowadzi dalsze czynności śledcze, które mają wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia.

(k)

REKLAMA