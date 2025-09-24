Środa, 24 września 2025 r. 
Długo oczekiwana inwestycja

Data publikacji: 24 września 2025 r. 21:42
Ostatnia aktualizacja: 24 września 2025 r. 21:42
Długo oczekiwana inwestycja
W 2026 roku długo oczekiwana inwestycja powinna zostać zakończona.  

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Barlinku, mieści się praktycznie w centrum miasta. Od dawno mówiono, że trzeba zmienić jego lokalizację. Wreszcie ruszyły prace, które tę sytuację zmienią.

O konieczności budowy nowego PSZOK, który obecnie mieści się na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., debatowano kilka lat. Przemawiała za tym chociażby jego obecna sytuacja. W jego pobliżu zlokalizowane jest osiedle domków jednorodzinnych, nieco dalej szpital, szkoła czy Europejskie Centrum Spotkań. Stąd długoletnia dyskusja o konieczności znalezienia nowej lokalizacji.

Pomysłów było kilka. Każda propozycja spotykała się z protestami mieszkańców, bądź barlineckich przedsiębiorców, którzy nie chcieli mieć w swoim sąsiedztwie czegoś, co kojarzy się z odpadami. W końcu takie miejsce znaleziono. Poza miastem, pomiędzy Barlinkiem a Rychnowem. O inwestycję, koszty i termin jej zakończenia, zapytaliśmy burmistrz Barlinka, Bernardę Lewandowską. W odpowiedzi czytamy: „Budowa PSZOK realizowana jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje budowę obiektu PSZOK, wykonanie sieci wodociągowej i przyłączeniowej, dostawę niezbędnego wyposażenia (w tym m.in. ładowarki). Aktualnie wykonawca zakończył prace projektowe oraz uzyskał pozwolenie na budowę. 31 lipca br., na jego wniosek, przekazany został plac budowy. Zgodnie z zawartą umową, zakończenie prac planowane jest na dzień 11 lipca 2026 r. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 8 mln 118 tys. zł. brutto. Gmina uzyskała dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, w wysokości 7 mln 600 tys. zł. Po zakończeniu inwestycji obsługa PSZOK zajmie się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Barlinku Sp. z o.o.” ©℗

Tekst i fot. J. SŁOMKA

