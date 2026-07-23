Długie kolejki na poczcie. Winne braki kadrowe

Długie kolejki na poczcie to zmora każdego, kto chce wysłać list, paczkę czy opłacić rachunki. W niektórych szczecińskich placówkach, zwłaszcza w centrum miasta, na obsługę trzeba czekać nawet kilkadziesiąt minut.

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Mimo nowoczesnych i szybszych rozwiązań tradycyjna poczta to nadal opcja, z której korzystamy. Opłacenie rachunków, wysyłanie i odbieranie korespondencji (zwłaszcza urzędowej), przekazywanie paczek, odbieranie awizo etc. – to wciąż usługi, bez których trudno dziś funkcjonować.

Szczecinianie skarżą się jednak na regularne kolejki do okienek w placówkach Poczty Polskiej przy ul. Stanisława Dubois czy przy Placu Grunwaldzkim. W tej ostatniej zdarza się, że klienci stoją nawet kilkadziesiąt minut, zwłaszcza w godzinach największego natężenia. W placówce na Grabowie kolejki tworzą się regularnie, nawet w godzinach porannych. Dodatkowym utrudnieniem jest zmiana godzin otwarcia urzędu przy ul. Dubois, który funkcjonuje od 9 do 17 w dni powszednie. Wszystkich klientów obsługuje z reguły jedno czynne okienko.

Zapytaliśmy o to Pocztę Polską. Przyczyną problemów mają być nieobecności pracowników.

– Z pozyskanych od dyrekcji regionalnej informacji wynika, że niestety we wskazanych placówkach występują obecnie przejściowe trudności związane m.in. ze zwiększoną absencją chorobowo-urlopową pracowników. Przepraszamy naszych klientów za związane z tym niedogodności i zapewniamy, że podjęte przez Spółkę działania naprawcze powinny doprowadzić do poprawy sytuacji – informuje biuro prasowe Poczty Polskiej. – W ramach dostępnych możliwości kadrowych m.in. dostosowaliśmy godziny pracy placówek oraz organizację obsługi w taki sposób, aby jak najlepiej wykorzystać dostępne zasoby i utrzymać poziom świadczonych usług na wystarczającym poziomie. Wraz ze stabilizacją sytuacji kadrowej możliwy będzie powrót do standardowych godzin funkcjonowania placówek oraz zwiększenie liczby czynnych stanowisk obsługi klientów.

Poczta Polska zapewnia też, że na bieżąco monitoruje działanie swoich placówek w różnych regionach Polski i prowadzi liczne działania w celu podniesienia poziomu świadczonych usług.

– Dzięki temu np. w ostatnich miesiącach znacznie zmniejszyła się liczba skarg dotyczących placówek pocztowych na obszarze Szczecina. W II kwartale br. (w porównaniu do I kw.) liczba takich zgłoszeń uznanych za uzasadnione spadła o prawie 50 procent – twierdzi biuro prasowe Poczty Polskiej. ©℗

(aj)

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