Długi weekend na drogach - nie jest bezpiecznie!

Do kolizji na S3 w czasie długiego weekendu dochodzi bardzo często. Fot. Facebook Suszą! Szczecin Roksana Kus

Długi sierpniowy słoneczny weekend trwa w najlepsze, trasy nad morze przeżywają prawdziwe oblężenie. Tylko do południa w poniedziałek 14 sierpnia dwie kolizje zdarzyły się na drodze szybkiego ruchu S3. Trzy samochody zderzyły się między węzłem Dąbie a węzłem Rzęśnica, do drugiej kolizji, w której uczestniczyły dwa auta, doszło w okolicach Rurki. Korki na nadmorskich trasach - zarówno w stronę Wybrzeża, jak i Szczecina - sięgały po kilka kilometrów.

Dla szczecińskich policjantów długi sierpniowy weekend to także czas wzmożonej pracy. Mundurowi podczas kontroli zwracają uwagę na prędkość pojazdów, ich stan techniczny i co najważniejsze na trzeźwość kierowców. Tylko od soboty do poniedziałku funkcjonariusze wyeliminowali z ruchu 9 kierujących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Mundurowi zatrzymali także osoby, które prowadziły auta po cofnięciu uprawnień. Zarówno ci na podwójnym gazie, jak i bez stosownych dokumentów staną przed obliczem sądu.

Aż 260 kierowców ukarano za przekroczenie dozwolonej prędkości, w tym ośmiu, którzy jechali za szybko nawet o 50 km/h.

Na drogach tłoczno będzie jeszcze przez dwa dni - policjanci apelują zatem o rozsądek i zdjęcie nogi z gazu!

(kel)