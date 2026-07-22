Dlaczego na auto spadło drzewo? Dendrolog w Alei Wojska Polskiego [GALERIA, FILM]

Dendrolog uważa, że trzeba zbadać też inne drzewa na Alei Wojska Polskiego. Fot. Piotr Sikora

W poniedziałek na Alei Wojska Polskiego w Szczecinie niedaleko Baru Pasztecik na samochód spadło drzewo. Według dendrologa dr. Krzysztofa Janowskiego było spróchniałe.

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W miniony poniedziałek przez miasto przeszła spora ulewa. Jedna z jej konsekwencji: akacja, która runęła na zaparkowane auto.

Według dendrologa, którego spotkaliśmy w środę na miejscu zdarzenia, drzewo było w złym stanie.

- Ktoś musi ponieść za to odpowiedzialność - stwierdził Krzysztof Jankowski. - Nawet na brzegach drzewa nie widzę zdrowej struktury. Czy był wiatr, czy była słoneczna pogoda, to nie ma znaczenia. To drzewo nie nadawało się do tego, żeby tu stać.

Dendrolog uważa, że trzeba zbadać też inne drzewa na Alei Wojska Polskiego.

- To nie jest tak, że wszystkie drzewa kwalifikują się do wycinki. Trzeba je natomiast przejrzeć - stwierdził Krzysztof Janowski.

Co na to miejscy urzędnicy? Czy planowany jest przegląd drzew? Wysłaliśmy pytania do magistratu, czekamy na komentarz. ©℗

(as)

Film: Piotr Sikora

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