Dla schroniskowych mruczków. Wolontariat – nie tylko od głaskania [GALERIA]

Fot. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

Szczecińskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt jest otwarte dla wszystkich nieobojętnych na skrzywdzonych przez los i ludzi czworonogów. Jednak tym razem – przede wszystkim dla tych, którzy chcą pomóc w opiece nad kotami. Właśnie dla nich – już w nadchodzącą niedzielę – zostaną zorganizowane warsztaty pt. „Wolontariat w pierwszych krokach”.

Dla zainteresowanych podjęciem wolontariatu w szczecińskim „Zwierzęcym Zakątku” to dosłownie pierwszy krok. Niemal tak podstawowy, jak ukończony 18. rok życia. Kto chce bowiem dołączyć do grona schroniskowych wolontariuszy, ten musi posiadać zaświadczenie o ukończeniu specjalnych warsztatów prowadzonych przez Stowarzyszenie Polites.

– Właściwie co kwartał ogłaszamy nabór na wolontariuszy schroniska. Nie ma więc nic nadzwyczajnego, że i teraz ponawiamy nasze zaproszenie do dołączenia do naszego zespołu. Wyjątkowe jest to, że tym razem poszukujemy wolontariuszy dla wsparcia opieki nad naszymi kotami. I że właśnie z myślą o nich, warsztaty odbędą się w schronisku. Dzięki temu wszyscy zainteresowani będą mogli na miejscu i na bieżąco zapoznać się ze specyfiką placówki oraz zakresem działań, w jakich ich pomoc będzie nieoceniona – mówi Ewa Mrugowska, kierująca Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie.

Obecnie podopiecznych schroniska wspiera ponad 60 wolontariuszy. Jednak większość z nich skupia się na opiece nad psami. Wolontariusze w Domach Kota stanowią mniejszość. Mimo że mruczących podopiecznych jest już ponad setka, a kolejnych stale przybywa.

– Właśnie dlatego organizujemy nabór wolontariuszy wyłącznie do pracy z kotami. I do udziału w nim zapraszamy. Nie liczymy na dziesiątki chętnych, lecz na tych rzeczywiście zainteresowanych wsparciem naszej opieki nad rezydentami – zachęca kier. Ewa Mrugowska.

Zgłoszenia od zainteresowanych będą przyjmowane w schronisku do końca marca. Ułatwieniem w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do ubiegania się o rozpoczęcie służby wolontariatu w schronisku będą właśnie warsztaty – pt. „Wolontariat w pierwszych krokach” – jakie zostaną zorganizowane przez Stowarzyszenie Polites już w niedzielę (22 marca), w schronisku (ul. Zwierzęcy Zakątek 1). Początek – godz. 12.

Wolontariusze w Domu Kota nie będą tylko od głaskania i zabawy z mruczkami. Zgodnie z regulaminem schroniska będą mieli okazję pomagać w dużo szerszym i nieco bardziej przyziemnym zakresie: od przygotowania posiłków i mycia naczyń dla zwierząt, przez wykonywanie drobnych prac porządkowych – jak uprzątanie wszelkiego kociego bałaganu, w tym kuwet, aż po pomoc w socjalizacji zwierząt i organizowaniu rozmaitych działań edukacyjnych, które towarzyszą tak znanym i lubianym wydarzeniom, jak m.in. festyny i dni otwarte „Zwierzęcego Zakątka”. ©℗

A. NALEWAJKO

