Demontaż pomnika w Dąbiu. Żegnaj, komunistyczna bryło

Demontaż

2023-08-03 16:21:30

Jeśli to co pokazano na tym filmiku nazywa się „demontażem pomnika” to jak wyglądałoby jego zburzenie? Wysadzenie w powietrze? Ciekawe kiedy się okaże, że nasze pomniki w Katyniu, Bykowni, Kaliningradzie (obecnie Twer) i w innych miejscach są niemile widziane i nastąpi ich calkowity demontaż? Co wtedy zrobimy?